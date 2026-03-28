Достижения.рф

Над Смоленской областью раздалась серия взрывов, около жилого дома начался пожар

SHOT: Cерия взрывов раздалась в районе города Вязьма Смоленской области
Фото: iStock/Egor Suvorov

В районе Вязьмы Смоленской области прогремели взрывы. Предварительно, система противовоздушной обороны отразила атаку украинских беспилотников, передает Telegram-канал SHOT.



По словам местных жителей, около полуночи раздалось несколько мощных хлопков. От громких звуков сработала автомобильная сигнализация. Некоторые люди сообщают, что в одном из районов можно увидеть небольшой пожар рядом с жилым домом.

Отметим, что официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате налета БПЛА ВСУ пока нет. Достоверных сведений о количестве сбитых дронов также не поступало.

Ранее «Радио 1» писало о том, что вечером 27 марта российские средства ПВО за три часа уничтожили 52 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0