Жительница Авдеевки два года прятала ребёнка от принудительной эвакуации

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Женщина, живущая в Авдеевке, два года укрывала своего ребёнка в подвале собственного дома. Это было необходимо, чтобы спрятать его от принудительной эвакуации.
Глава ДНР в качестве примера привёл такой эмоциональный случай с молодой матерью, которая прятала своего ребёнка в подвале. Не желая, чтобы его вывезли в неизвестном направлении. По словам Пушилина, сейчас с ними всё в порядке, мать и ребёнок находятся в эвакуации, им оказывается необходимая помощь. Ребёнок находится в удовлетворительном состоянии и постепенно отходит от двухлетнего вынужденного заточения, добавил глава региона.
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