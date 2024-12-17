ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего Киеву данные о военной технике в Крыму

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В Ялте был задержан житель 1993 года рождения, подозреваемый в передаче информации о расположении и передвижении военной техники Российской Федерации в Крыму спецслужбе Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, задержанный установил контакт с сотрудником украинской военной разведки через мессенджер Telegram и выразил готовность предоставлять информацию, включая фото и видеоматериалы.
По данным ФСБ, злоумышленник активно выполнял задания своего куратора и передавал сведения о передвижении и расположении военной техники ВС РФ на территории полуострова. В отношении него возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
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По данным ФСБ, злоумышленник активно выполнял задания своего куратора и передавал сведения о передвижении и расположении военной техники ВС РФ на территории полуострова. В отношении него возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова