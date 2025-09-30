Жительница Иркутска назвала помогающих бойцам СВО волонтёров «кровожадными тварями»
В Иркутске местная жительница обозвала волонтёров, помогающих бойцам СВО, «кровожадными тварями». Об этом сообщает RT в своём Telegram-канале.
Отмечается, что женщина позволила себе не только оскорбительные высказывания в адрес добровольцев, но и высмеивала их деятельность в соцсетях. В своих постах она поддерживала иноагентов, которые, по версии следствия, стремятся свергнуть существующую власть в России.
Комментариями иркутянки заинтересовались представители регионального следственного управления Следственного комитета. В отношении женщины началась проверка, а саму её вызвали на допрос в полицию.
