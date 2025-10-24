Несколько взрывов прогремели в Ростовской области
В Ростовской области произошла серия взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны отражает атаку беспилотников, пишет Телеграм-канал SHOT.
В беседе с изданием местные жители рассказали, что слышали не менее семи громких взрывов на городами Таганрог и Каменск-Шахтинский. Вместе с тем такие же сообщения поступили из Чертковского района.
По словам очевидцев, в небе появились яркие вспышки и были слышны звуки моторов, которые характерны для беспилотных летательных аппаратов. Из-за взрывов у некоторых автомобилей сработала сигнализация.
Комментарии от официальных лиц не поступали. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.
Ранее во время очередной атаки на Белгородскую область ранение получил боец самообороны.
