Shot: Минимум пять взрывов прогремело в Анапе на фоне работы ПВО

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В городе Анапа Краснодарского края прогремело не менне пяти взрывов, предварительно из-за работы ПВО. Об этом сообщает Shot.
«Минимум пять взрывов прогремело в Анапе Краснодарского края. По предварительным данным, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.
По словам местных жителей, всего прогремело от пяти до десяти взрывов. Хлопки были слышны в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над городом Анапа. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предупредил о запуске с Украины нескольких десятков дронов. Беспилотники направились в сторону Крымского моста, или Краснодарского Края. На первом уже перекрыто движение транспорта.
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