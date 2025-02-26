Над Черным морем уничтожено четыре украинских беспилотника. Ранее о массированном налете предупреждал Рогов

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Над акваторией Черного моря было уничтожено четыре вражеских беспилотника. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 км на значительном расстоянии от берега», — написал градоначальник в своем telegram-канале.
Развозжаев отметил, что на данный момент в регионе продолжается контроль обстановки. Дроны удалось ликвидировать на большой высоте.
Ранее о массированном налете беспилотников предупреждал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, в сторону Краснодарского края или Крымского моста направилось свыше 40 БПЛА.
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Иван Мусатов