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Жительница Курской области погибла, прикрывая свою дочь во время обстрела жилого дома украинскими силами, сообщила свидетельница, мать подруги погибшей, на допросе у военных следователей СК РФ. Кадры допроса оказались в распоряжении РИА Новости.
Свидетельница рассказала, что обстрелы поселка Теткино со стороны ВСУ начались в мае 2022 года. Сначала атаки были редкими, но с 2023 года стали происходить ежедневно, а в 2024 году — и днем, и ночью. В момент атаки, по словам женщины, в квартиру погибшей подруги прилетел снаряд. Женщина закрыла своим телом дочь, погибнув на месте, но защитив ребенка.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая террористический акт и убийство, в связи с регулярными нападениями на приграничные районы Курской области. Также зафиксированы случаи целенаправленных атак ВСУ с использованием FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей.
По данным Минобороны, украинская сторона уже потеряла свыше 27 тысяч военных на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия Киева, подчеркнув, что неизбирательные обстрелы по гражданским объектам будут иметь ответные меры.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая террористический акт и убийство, в связи с регулярными нападениями на приграничные районы Курской области. Также зафиксированы случаи целенаправленных атак ВСУ с использованием FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей.
По данным Минобороны, украинская сторона уже потеряла свыше 27 тысяч военных на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия Киева, подчеркнув, что неизбирательные обстрелы по гражданским объектам будут иметь ответные меры.
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Елена Перлова