Жительница Курской области рассказала о постоянно меняющихся датах возвращения домой

Фото: riamediabank.ru/Кирилл Брага
Жительница Курской области, вынужденно покинувшая поселок Коренево из-за вторжения в регион ВСУ, рассказала, что даты ее возвращения домой постоянно меняются. Об этом сообщает 360.ru.
По ее словам, точные даты до сих пор остаются неизвестными, однако есть надежда вернуться домой к Новому году. Местная жительница сообщила, что ее дом пострадал частично, а в целом по приграничью — достаточно большие разрушения.
Она добавила, что возвращалась в регион за вещами и документами.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Она добавила, что возвращалась в регион за вещами и документами.
«Все равно там страшно», — заключила женщина.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова