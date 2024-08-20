Жительница Курской области рассказала о состоянии села Черкасское Поречное

Фото: istockphoto / Roman Novitskii
Ирина Кириченко, жительница Суджанского района Курской области, рассказала РИА Новости, что, когда она покидала село Черкасское Поречное вместе с мамой, оно было в ужасном состоянии после обстрелов со стороны ВСУ и иностранных наёмников.
Девушка и её мама провели неделю в погребе, прячась от обстрелов. Они числились пропавшими без вести, но выбрались из села самостоятельно.
Она не знает, как сейчас выглядит село.
По словам Ирины, в селе остались в основном пожилые люди и те, кто отказался уезжать. «Те, кто уже совсем не уезжал и некуда было уезжать», — отметила она.
Ирина добавила, что связь с оставшимися в селе людьми была потеряна. Когда она и её мама покидали село, там уже не было ни света, ни воды.
Подразделения ВСУ перешли в наступление в 5.30 утра 6 августа с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отметив, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тыс. военнослужащих и 54 танка. Киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским. Противник получит достойный ответ.
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Жительница Курской области рассказала, как спасалась от иностранных наемников
«В ужасном состоянии. Когда мы уже уходили, наверное, почти половина села, а то и 60%, не было», — рассказала Ирина.
Она не знает, как сейчас выглядит село.
По словам Ирины, в селе остались в основном пожилые люди и те, кто отказался уезжать. «Те, кто уже совсем не уезжал и некуда было уезжать», — отметила она.
Ирина добавила, что связь с оставшимися в селе людьми была потеряна. Когда она и её мама покидали село, там уже не было ни света, ни воды.
Подразделения ВСУ перешли в наступление в 5.30 утра 6 августа с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отметив, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тыс. военнослужащих и 54 танка. Киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским. Противник получит достойный ответ.
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Мира Полтева