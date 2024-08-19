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Жительница курского приграничья рассказала, что в их село заходили иностранные наёмники, в том числе из Польши и Франции. Об этом информирует РИА Новости.
Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области. Она вместе с матерью пряталась в погребе дома, когда спасалась от обстрелов боевиков, все это время женщины числились пропавшими без вести.
По ее словам, ей удалось остаться незамеченной ими. Она отметила, что наемники пошли бы за ней, увидев её.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время подаст обращение в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.
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«В один из дней, когда мы сидели в погребе, я решила выйти погреться на огород, там у нас лавочка стоит… Я пригляделась и увидела человека в каске… Потом подошел второй следом… У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки», — рассказала жительница.
По ее словам, ей удалось остаться незамеченной ими. Она отметила, что наемники пошли бы за ней, увидев её.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время подаст обращение в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.
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Дарья Осипова