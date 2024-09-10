Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА

Фото: istock / Larysa Shcherbyna
Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Женщина отметила, что в 4:15 она проснулась от взрыва. По ее словам, вокруг был дым, ощущалась гарь, сработала пожарная сигнализация. Алена сообщила, что все начали звонить на номер 112, где им сказали не выходить.
По словам Алены, ее квартира расположена на 9-м этаже, в которой от взрыва выбило окна балкона.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Воронежской и Орловской областями.
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«Потом уже начали в двери стучать, сказали, что надо срочно эвакуироваться. Стоим до сих пор здесь», — рассказала она.
По словам Алены, ее квартира расположена на 9-м этаже, в которой от взрыва выбило окна балкона.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Воронежской и Орловской областями.
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Дарья Осипова