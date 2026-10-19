Жительница Приморья работала на украинскую разведку
В Приморье по подозрению в госизмене задержали 22-летнюю жительницу Большого Камня. Как сообщает краевое правительство, она передавала за вознаграждение данные об объектах железнодорожной инфраструктуры Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины.
По информации властей, обвиняемая признала вину. Речь идет о сведениях, касающихся железнодорожных релейных шкафов, комплексных трансформаторных и энергетических подстанций. Установлено, что контакт с представителем украинской спецслужбы девушка поддерживала через Telegram.
Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время она активно сотрудничает со следствием, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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