Жительница Рязани получила пять лет колонии за связь с украинской разведкой
Рязанский областной суд вынес приговор уроженке Азербайджана, гражданке РФ, 1970 года рождения, осудив её на пять лет лишения свободы за сотрудничество с главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По информации Центра общественных связей ФСБ России, женщина была признана виновной в попытках сбора и передачи разведывательной информации, способной нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Она инициировала контакт с украинской спецслужбой через мессенджеры и пыталась собрать сведения, представляющие интерес для военной разведки Украины.
Её действия были пресечены сотрудниками ФСБ, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами. Суд признал её действия опасными для национальной безопасности и назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
