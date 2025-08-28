Жительница Рязани получила пять лет колонии за связь с украинской разведкой

28 августа 2025, 10:02

Фото: iStock/Zolnierek

Рязанский областной суд вынес приговор уроженке Азербайджана, гражданке РФ, 1970 года рождения, осудив её на пять лет лишения свободы за сотрудничество с главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.