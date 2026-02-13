Жительница Северска рассказала о желании СБУ забрать её ребёнка

13 февраля 2026, 14:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Жительница Северска (ДНР) Наталья рассказала военному корреспонденту RT Александру Яремчуку, что сотрудники СБУ пытались найти и забрать её дочь.





Женщина призналась, что полтора года вынуждена была прятать дочь Алину, чтобы представители киевского режима не украли ее. Так, мать укрывала ребенка в вещах и в подвалах, заворачивала в шубу и уносила к соседям.





«В СБУ угрожали: "Если найдём ребёнка, вам будет сильно плохо". За каждого пойманного ребёнка Киев обещал СБУ, милиции и другим структурам по 25 тыс. гривен», — приводит RT слова женщины.