«Закрыло по горло»: жителя Курской области засыпало грунтом после удара ВСУ

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В посёлке Глушково (Курская область) пенсионер оказался по горло в земле после того, как в его огород прилетел снаряд с украинской стороны.
Как рассказал сосед мужчины, в его огороде образовалась огромная воронка, пострадавшего удалось спасти – собака стала откапывать своего хозяина и лаять.
По его словам, пенсионера вывезли с приграничной территории Курской области.
Ранее житель Дзержинска Богдан Ч. рассказал о жестоких действиях бойцов ВСУ против мирных жителей и его семьи. Военные расстреливали гражданских, словно на полигоне, жгли имущество и преследовали их даже после побега.
Также известно, что житель Курской области погиб при атаке украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица). Об этом сообщил глава Беловского района Николай Волобуев.
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«Деда, который там жил, когда картошку копал, зарыло по горло. <…> Солдаты мимо шли, пошли посмотреть, кто лает», — собеседник РБК.
По его словам, пенсионера вывезли с приграничной территории Курской области.
Ранее житель Дзержинска Богдан Ч. рассказал о жестоких действиях бойцов ВСУ против мирных жителей и его семьи. Военные расстреливали гражданских, словно на полигоне, жгли имущество и преследовали их даже после побега.
Также известно, что житель Курской области погиб при атаке украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица). Об этом сообщил глава Беловского района Николай Волобуев.
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Анастасия Ларина