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«Закрыло по горло»: жителя Курской области засыпало грунтом после удара ВСУ

В Курской области пенсионера засыпало землёй после удара ВСУ
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В посёлке Глушково (Курская область) пенсионер оказался по горло в земле после того, как в его огород прилетел снаряд с украинской стороны.
Как рассказал сосед мужчины, в его огороде образовалась огромная воронка, пострадавшего удалось спасти – собака стала откапывать своего хозяина и лаять.
«Деда, который там жил, когда картошку копал, зарыло по горло. <…> Солдаты мимо шли, пошли посмотреть, кто лает», — собеседник РБК.


По его словам, пенсионера вывезли с приграничной территории Курской области.

Ранее житель Дзержинска Богдан Ч. рассказал о жестоких действиях бойцов ВСУ против мирных жителей и его семьи. Военные расстреливали гражданских, словно на полигоне, жгли имущество и преследовали их даже после побега.

Также известно, что житель Курской области погиб при атаке украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица). Об этом сообщил глава Беловского района Николай Волобуев.

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В Совфеде ответили на предложение Трампа разместить европейские войска на Украине
Сенатор Косачев: Трамп хочет жестко продвигать размещение войск ЕС на Украине
17 декабря 2024, 10:28

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Избранный президент США Дональд Трамп будет жестко продвигать линию размещения военного контингента ЕС на территории Украины. Об этом сообщил сенатор Константин Косачев, передает РИА Новости.
Так Косачев прокомментировал предложение республиканского политика отправить европейских солдат на территорию Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Согласно словам сенатора, по данному вопросу внутри Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО) сложатся различные точки зрения. Те страны Европы, которые настроены против РФ, могут поддержать соответствующее предложение в ущерб своим интересам.

Вопрос размещения европейского контингента на Украине будет отдан «на откуп» странам Евросоюза, подчеркнул Косачев.

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«По зубам»: На Западе заявили об ударе Трампа по Зеленскому
Журналист Чей Боуз: Трамп ударил по Зеленскому, не пригласив его на инаугурацию
17 декабря 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Waldemarus

Удар по Владимиру Зеленскому нанес новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп, не пригласив украинского политика на инаугурацию, считает журналист из Ирландии Чей Боуз в социальных сетях.
«Это самый сильный удар по зубам, какой только может получить <...> Зеленский», — отмечается в публикации.
Перед этим республиканец заявил, что он не приглашал главу киевского режима на церемонию вступления в должность, которая состоится 20 января 2025 года. Однако Трамп добавил, что Зеленский может приехать в Вашингтон по собственному желанию.

Перед этим в России рассказали о хамской манере Владимира Зеленского. Об этом высказался постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего Киеву данные о военной технике в Крыму

«Закрыло по горло»: жителя Курской области засыпало грунтом после удара ВСУ
#мир
#украина
#сша
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#владимир зеленский
#война
#сво
#конфликт
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«Обмародерили»: жительница Суджи рассказала, как боевики ВСУ вывозили ценности
Жительница Суджи Разуменко: боевики ВСУ вывозили золото, технику и мебель
17 декабря 2024, 10:13

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ вывезли из курской Суджи ценности, мебель и технику, рассказала горожанка Наталья Разуменко послу по особым поручениям российского МИДа Родиону Мирошнику. Показания есть в распоряжении РИА Новости.
«Они (ВСУ) обмародерили всю Суджу. Одна группа заезжала — забирали машины, золото, деньги, всё, что оставалось дома, телефоны, планшеты. Другая группа заезжала, еще что-то брала — телевизоры, технику, в гараже что было... Потом в конце начали брать мебель. Грузили в микроавтобусы и вывозили на Украину», — пояснила женщина.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от сотрудников Росгвардии, пограничников и бойцов ВС РФ. Бои в российском регионе идут до сих пор.

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#мир
#россия
#курская область
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#всу
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ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего Киеву данные о военной технике в Крыму
17 декабря 2024, 09:59

Фото: iStock/irene_rebrova

В Ялте был задержан житель 1993 года рождения, подозреваемый в передаче информации о расположении и передвижении военной техники Российской Федерации в Крыму спецслужбе Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, задержанный установил контакт с сотрудником украинской военной разведки через мессенджер Telegram и выразил готовность предоставлять информацию, включая фото и видеоматериалы.

По данным ФСБ, злоумышленник активно выполнял задания своего куратора и передавал сведения о передвижении и расположении военной техники ВС РФ на территории полуострова. В отношении него возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное фсб
#сотрудники
#вс рф
#минобороны
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Порошенко жестко высказался о насильственной мобилизации на Украине
Порошенко: методы насильственной мобилизации на Украине дискредитированы
17 декабря 2024, 08:57

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию в ВСУ. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью украинскому телеканалу, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Президент должен взять на себя инициативу, включить туда демобилизацию, запретить наступление и определить позицию, которая изменит мотивацию», — заявил Порошенко.

Он отметил, что насильственная мобилизация не является эффективной, и напомнил про десятки тысяч случаев самовольного оставления военных частей украинскими военными.

По словам Порошенко, нет смысла насильно мобилизовать людей, которые потом бегут из бригад, признав такую идею дискредитированной и неэффективной. В итоге воевать некем, заключил Порошенко.

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#мобилизация
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Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в медицинском батальоне
17 декабря 2024, 08:10

Фото: iStock/Olena_Z

Иностранные наемники принимают участие в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона «Госпитальеры». Об этом информирует РИА Новости.
Данный батальон якобы предназначен для оказания медицинской помощи. Он сформирован членом «Правого сектора»* Яной Зинкевич.

Отмечается, что в «Госпитальерах» есть своя «группа добровольцев» из разных стран — участники даже сделали свой шеврон: флаги Англии, Швеции и Соединенных Штатов с изображенным поверх украинским «трезубцем».

Примечательно, что наемники называют себя «инструкторами» по медицинской помощи и «волонтёрами-медиками».

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#всу
#минобороны
#киев
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#рф
#спецоперация
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Небензя высказался о схемах заморозки конфликта Зеленского
Небензя: Россию не устроит заморозка украинского конфликта
17 декабря 2024, 07:25

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)

Россия не согласится на схемы заморозки украинского конфликта. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
«Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить», — заявил Небензя.

По его словам, заморозка конфликта приведет лишь к тому, что киевский режим получит передышку на поле боя и приведет к перевооружению Украины. Небензя подчеркнул, что НАТО не может принимать участие в урегулировании конфликта.

Дипломат отметил, что Москва выдвинула всем понятные и логичные условия завершения противостояния, и другие формы ее не устроят и не устранят угрозы для России. Он добавил, что псевдомирные инициативы Владимира Зеленского являются «дымовой завесой» перед какой-либо эскалацией, напомнив о вторжении ВСУ в курское приграничье.

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#нато
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Минобороны: мотострелки РФ проломили оборону ВСУ на Кураховском направлении
17 декабря 2024, 06:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Мотострелковые подразделения Южной группировки войск успешно прорвали оборону украинских сил на Кураховском направлении. В Министерстве обороны РФ также сообщили, что войска «Юг» заняли стратегически важную высоту.
По данным ведомства, российские бойцы закрепились на новых позициях за короткое время.

«Военнослужащие гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе решительных действий проломили оборону противника на одном из участков фронта в н. п. Курахово», — передает ТАСС данные Минобороны.
Наиболее ожесточённое сопротивление бригады РФ встретили в районе элеватора и центрального здания, где бои продолжались несколько дней. Командир подразделения с позывным «Узбек» подчеркнул сложность операции из-за большого количества технических сооружений.

«Центральное здание мы штурмовали почти сутки, а территорию элеватора дней 10. Потому что много складов, много всяких технических сооружений», — пояснил командир.
Украинский Генштаб ранее назвал Кураховское направление одним из самых напряжённых на линии фронта. Президент Владимир Зеленский также признал тяжёлую обстановку для ВСУ в районе Курахова и Красноармейска. По словам главы ДНР Дениса Пушилина 15 декабря, украинские силы удерживают менее 20% города, а около 200 бойцов ВСУ блокированы в селе Анновка на юге.

Ранее «Радио 1» передавало, что выживший рассказал, как ВСУ «кошмарили» жителей Дзержинска, «играя в тир». Украинские военные расстреливали гражданских, словно на полигоне, поджигали имущество и преследовали мирных жителей даже после побега.

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#операции
#днр
#всу
#рф
#минобороны
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«Слякоть, снег и крысы»: ситуация ВСУ в Курской области становится все мрачнее
The Economist: ВСУ перешли к обороне под Курском из-за непогоды
17 декабря 2024, 05:50

Фото: iStock/szakalikus

Ситуация украинских войск в Курской области продолжает ухудшаться: ВСУ были вынуждены перейти к обороне из-за тяжелых погодных условий.
Издание The Economist, ссылаясь на украинских офицеров, сообщает, что российская армия сохраняет значительное преимущество в численности личного состава, вооружении и технике. В то же время бойцы ВСУ сталкиваются с непростыми условиями — снег, грязь, холод и крысы усугубляют ситуацию на позициях.

По данным издания, ключевой перелом произошел в сентябре, когда украинское командование заменило элитные подразделения в Курской области менее подготовленными бойцами. После этого ВСУ утратили половину контролируемых территорий и окончательно перешли в оборону.

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#армия
#холод
#снег
#всу
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