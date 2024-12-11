«Колошматило»: Жительница Таганрога рассказала, как пережидала ракетную атаку

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Жительница Таганрога рассказала, что с семьей пережидала ракетную атаку в ванной. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Виктории, она и ее семья проживают в многоквартирном доме, который разложен в западной части города. Она отметила, что взрывов было около 20 штук.
Сразу после начала атаки женщина с ребенком и мужем укрылись в ванной. По ее словам, стены «колошматило», а вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули. Она отметила, что в ванной комнате они просидели час, а после того как сирены смолкли, семья попыталась вернуться к нормальной жизни и «пошли пытаться спать». По словам Виктории, в доме отключили отопление и горячую воду. Район котельной в настоящее время оцеплен.
Напомним, что ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог подвергся ракетной атаке ночью, в результате которой было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 автомобилей. Глава города Светлана Камбулова отметила, что пострадала котельная на улице Циолковского, в результате чего 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Сразу после начала атаки женщина с ребенком и мужем укрылись в ванной. По ее словам, стены «колошматило», а вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули. Она отметила, что в ванной комнате они просидели час, а после того как сирены смолкли, семья попыталась вернуться к нормальной жизни и «пошли пытаться спать». По словам Виктории, в доме отключили отопление и горячую воду. Район котельной в настоящее время оцеплен.
Напомним, что ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог подвергся ракетной атаке ночью, в результате которой было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 автомобилей. Глава города Светлана Камбулова отметила, что пострадала котельная на улице Циолковского, в результате чего 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.
Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова