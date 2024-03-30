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В Харькове 59-летняя местная жительница предстанет перед судом. Её обвиняют в пророссийской позиции и «коллаборационистской деятельности» из-за высказанного мнения о том, что с соседями нужно жить дружно.
Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, во время разговора с журналистами харьковчанка отрицала вооружённую агрессию России, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и «оккупацию части территории государства». Кроме того, женщина осуждала действия киевских властей.
Местные СМИ уточняют, что дело завели после того, как женщина упрекнула киевские власти в обстрелах Белгорода. Она заявила, что удары по Харькову — это ответ России на обстрелы её территорий. Поскольку её дом пострадал от попадания российской ракеты, она обвинила в этом власти Украины. На видео, опубликованном изданием «Страна.ua», жительница Харькова говорит о том, что «с соседями надо жить дружно».
По сообщениям западной прессы, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила более 8,1 тысячи уголовных дел против граждан Украины за «сотрудничество с Россией».
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Местные СМИ уточняют, что дело завели после того, как женщина упрекнула киевские власти в обстрелах Белгорода. Она заявила, что удары по Харькову — это ответ России на обстрелы её территорий. Поскольку её дом пострадал от попадания российской ракеты, она обвинила в этом власти Украины. На видео, опубликованном изданием «Страна.ua», жительница Харькова говорит о том, что «с соседями надо жить дружно».
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Александр Бойцов