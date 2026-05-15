Жительницу Мариуполя задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ
36-летнюю жительницу Мариуполя задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по ДНР.
На допросе женщина рассказала, что что с ней связся сотрудник украинских спецслужб через мессенджер Telegram. Куратор поручил ей предоставить информацию о расположении подразделений ВС РФ на территории округа.
Заказчик пояснил, что на объекте якобы находятся фуры его знакомого. Женщина проехала мимо, посмотрела, что там происходит, и передала сведения. По ее словам, о принадлежности объекта к военным она узнала лишь после выполнения задания.
Свою вину фигурантка полностью признала. В отношении нее возбудили уголовное дело о госизмене, уточнили в ведомстве.
Читайте также: