Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за оскорбления соседа в чате

08 августа 2025, 12:20

Фото: istockphoto / Karl-Hendrik Tittel

В Улан-Удэ женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей за высказывания, признанные разжиганием ненависти по национальному признаку. В прошлом году в чате дома она оскорбила соседа из-за его фамилии на «-о», написав, в том числе: «Все хохлы подлые» и «Всё говно заканчивается на «-о», ​сообщает RT.





Подсудимая заявила, что не понимает, чем могла его обидеть, и отказалась раскрывать причину конфликта.

«Пока воздержусь от комментариев, мы подали дальше на кассацию. Будем оспаривать решение», — сказала она.