Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за оскорбления соседа в чате
В Улан-Удэ женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей за высказывания, признанные разжиганием ненависти по национальному признаку. В прошлом году в чате дома она оскорбила соседа из-за его фамилии на «-о», написав, в том числе: «Все хохлы подлые» и «Всё говно заканчивается на «-о», сообщает RT.
Подсудимая заявила, что не понимает, чем могла его обидеть, и отказалась раскрывать причину конфликта.
«Пока воздержусь от комментариев, мы подали дальше на кассацию. Будем оспаривать решение», — сказала она.Сосед рассказал, что считает себя русским, но был задет, так как его сын участвует в СВО и «воюет именно с хохлами». По его словам, женщина пыталась помириться, однако разговор не сложился. Дело дошло до Верховного суда.