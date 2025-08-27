Сотрудница морга в Харьковской области обворовывала тела бойцов ВСУ
Сотрудница морга в Харьковской области была уличена в систематическом ограблении тел погибших бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Расследование происшествия началось после заявления вдовы одного из погибших военных ВСУ. Женщина заметила пропажу обручального кольца своего супруга.
В ходе следственных действий было установлено, что подозреваемая регулярно присваивала мобильные телефоны и ювелирные изделия, которые затем сдавала в ломбарды. При обыске у нее было обнаружено значительное количество украшений, предположительно принадлежавших погибшим военнослужащим.
Ранее сообщалось, что в поселке Косая Гора Тульской области мигранты играли в бейсбол на территории мемориального комплекса павшим воинам Великой Отечественной войны (ВОВ). Следственный комитет РФ начал проверку инцидента.
Читайте также: