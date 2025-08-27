Сотрудница морга в Харьковской области обворовывала тела бойцов ВСУ

27 августа 2025, 02:50

Фото: iStock/tiero

Сотрудница морга в Харьковской области была уличена в систематическом ограблении тел погибших бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.