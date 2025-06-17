Жителя Керчи арестовали по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ России задержали 22-летнего жителя Керчи, подозреваемого в сборе сведений об объектах противовоздушной обороны для военной разведки Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.
По информации ведомства, молодой человек, родившийся в 2003 году, установил конфиденциальные отношения с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). По заданию куратора он посетил расположение одной из воинских частей, где с помощью фото- и видеодокументирования зафиксировал местоположение средств ПВО и других военных объектов, находящихся на полуострове.
Полученные данные подозреваемый передавал представителю ГУР МОУ через мессенджер Telegram. В ходе допроса задержанный признал свою вину и стал давать признательные показания. Он рассказал, что узнал о предложении ГУР МОУ через видеоролик на YouTube, в котором говорилось о вознаграждении за информацию о местонахождении российских военнослужащих и военных объектов.
Следствием возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанный заключен под стражу на два месяца, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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