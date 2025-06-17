Жителя Керчи арестовали по подозрению в госизмене

17 июня 2025, 10:36

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Сотрудники ФСБ России задержали 22-летнего жителя Керчи, подозреваемого в сборе сведений об объектах противовоздушной обороны для военной разведки Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.