Появились детали о пытавшейся убить пенсионерку студентке в Москве
20-летняя студентка из Москвы, которую злоумышленники пытались использовать как исполнителя убийства, увлекается косплеем. Об этом пишет SHOT.
Канал утверждает, что фигурантка учится на третьем курсе колледжа, участвовала в общественных проектах как активистка и волонтёр, а также посещала творческие фестивали, в том числе посвящённые аниме. Она состояла в тематических аниме-чатах, где, предположительно, и могла попасть в поле зрения мошенников.
В отношении студентки возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». По информации СМИ, длительное время девушка находилась под воздействием телефонных аферистов, те убедили её, что она якобы является внештатным сотрудником силовых структур и участвует в выявлении иностранных агентов.
Уточнялось, что злоумышленница шесть раз была на Украине.
Читайте также: