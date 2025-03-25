Жителя Перми приговорили к 13 годам колонии за денежный перевод ВСУ

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Жителя Перми приговорили к 13 годам лишения свободы за денежный перевод ВСУ. Об этом пресс-служба регионального управления ФСБ РФ сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что решением суда мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса России о госизмене. Гражданин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу, подчеркнули в ФСБ.
Как сообщили в ведомстве, пермяк выступил против СВО и отправил со своего личного банковского счёта некую сумму на расчётный счёт Нацбанка Украины в качестве материальной помощи боевикам ВСУ.
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Анастасия Чинкова