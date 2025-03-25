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Жителя Перми приговорили к 13 годам колонии за денежный перевод ВСУ

ФСБ: житель Перми, отправивший средства ВСУ, получил 13 лет за госизмену
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителя Перми приговорили к 13 годам лишения свободы за денежный перевод ВСУ. Об этом пресс-служба регионального управления ФСБ РФ сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что решением суда мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса России о госизмене. Гражданин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу, подчеркнули в ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, пермяк выступил против СВО и отправил со своего личного банковского счёта некую сумму на расчётный счёт Нацбанка Украины в качестве материальной помощи боевикам ВСУ.

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Стало известно, почему РФ и США не приняли совместное заявление после переговоров
Чижов: РФ и США не приняли совместное заявление из-за украинской стороны
25 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/sb2010

Совместное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде не приняли из-за Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — отметил Чижов.

Он также добавил, что встреча делегаций РФ и США стала продолжением телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров все же раскрыл некоторые детали. По его словам, на российско-американской встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

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25 бойцов ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ из 150 боевиков на границе Белгородской области
На границе Белгородской области 25 бойцов ВС РФ отбили атаку 150 боевиков ССО ВСУ
25 марта 2025, 15:45

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ, состоящую из 150 человек на госгранице в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это произошло накануне. После недели неудач в районе села Демидовка противник попробовал обойти участок в направлении села Поповка, где несли службу российские пограничники. В результате начались боестолкновения. Изначально оборону держали 10 сотрудников погранслужбы, а затем к ним пришло подкрепление из 15 военнослужащих из 128-й бригады ВС РФ.

Вечером противник начал отступать, а к ночи из-за постоянного артобстрела ВСУ российский опорник завалило, после чего украинские военные подвезли танк и начали производить удары. Российским бойцам удалось выдержать атаку.

Бой длился с 14:00 понедельника до 09:00 вторника. ССО ВСУ заходили группами по 45 военных, в результате чего в среднем на одного российского бойца приходилось от пяти украинских боевиков.

Российские пограничники смогли успешно отбить атаки, а ВСУ спешно ретировались.

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ВС РФ освободили Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области
25 марта 2025, 15:26

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населённые пункты Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что Мирное было взято под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад». А Малые Щербаки освобождены благодаря решительным наступательным действиям подразделений группировки «Днепр».

Также российские войска нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ в районе четырёх населённых пунктов Харьковской области и двух сёл в Запорожской области.

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В Судже командир спецназа Аид заснял машину с «пророческой» надписью
В Судже сняли разбитую машину ВСУ с «пророческой» надписью «везу в пекло»
25 марта 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид сфотографировал в Судже разбитую и завалившуюся на бок машину ВСУ с «пророческой» надписью. На откидной задней дверце поверх покрывающей автомобиль пыли выведено: «Везу в пекло».
Фотографию офицер выложил в своём телеграм-канале, который он назвал «Дневник мракоборцев». Машина, напоминающая нашу «Оку», стоит, накренившись, разбитая, без колёс, с выбитыми стёклами. «Пророческая» надпись видна очень хорошо.

«Архивное. Суджа. Как съездили?» — подписал Аид свой пост.

Ранее министерство обороны РФ уже показывало фотографии техники, которую украинские военные бросили при повальном отступлении из Курской области. Публиковались и кадры уничтоженных боевых машин противника. Среди них, например, были американская бронемашина MaxxPro и украинская БМП «Козак».

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Служба по контракту в ВС РФ в 2025 году: соцгарантии, выплаты и льготы для бойцов СВО
25 марта 2025, 15:15

Фото: iStock/zim286

Боец ВС РФ с позывным «Бурят» в начале СВО принял решение отправиться на защиту Родины и бороться с врагом. Он подписал контракт в Минобороны РФ и отправился в штурмовое подразделение.
«Принял решение защищать родину, бороться с врагом. Целенаправленно шел в штурмовой отряд, потому что штурмовики все время на переднем плане выполняют сложные задачи. Нам необходимо закрепиться, занять оборону и дождаться других подразделений, передаем позиции и уходим на отдых до следующего штурма», — рассказал «Бурят».

Чтобы ускорить выполнение задач спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий. Военнослужащие по контракту в армии России получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы.

Заключение контракта с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ могут заключить граждане старше 18 лет на один, три или пять лет. После этого военнослужащим назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. Бойцам также положена зарплата от 204 тысяч рублей. Размер ежемесячных выплат зависят от звания, должности, выслуги лет и других нюансов.

Дополнительно за каждые сутки участия в активных боевых действиях военные получают 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники начисляют от 50 тысяч рублей.

В Подмосковье для военнослужащих обеспечивается качественная подготовка, современное снаряжение и экипировка, а также связь с родственниками.

За награды, полученные в зоне СВО, полагаются отдельные выплаты: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России также выплачивается 89 675 рублей в месяц.

Социальные гарантии для бойцов СВО


Государство гарантированно предоставляет бойцам спецоперации следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.
Теперь все участники СВО получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Поддержка семей участников СВО


Государство активно поддерживает семьи военнослужащих ВС РФ, которые стоят на защите своей родины. Так, близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а супруг участников СВО не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет.

Детей военнослужащих своевременно обеспечивают местами в детских садах, бесплатным горячим питанием и продлёнкой в школах. Для подросших детей военных предусмотрены льготы для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.

Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь и пожилым родителям военнослужащих. Им оказываются бесплатные соцуслуги на дому и направляют вне очереди в социальный стационар.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО


В случае ранения в зоне проведения спецоперации, которое повлекло за собой инвалидность, положены следующие выплаты:
  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей, еще 4,4 миллиона выплачивается по месту службы погибшего бойца. Три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.
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