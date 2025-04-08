Житель Узбекистана получил 7 лет колонии за вербовку сограждан для участия в СВО

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В Мархаматском районном суде Андижанской области Узбекистана 39-летний местный житель был приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы за вербовку соотечественников для участия в российской специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации суда, подсудимый, действуя через мессенджер WhatsApp, вступил в сговор с гражданином России с целью отправки жителей Узбекистана на СВО. Он был задержан в аэропорту Ферганы в июле 2024 года, когда пытался отправить узбекистанца в Россию.
Суд признал его виновным по статье 154 часть 2, которая касается вербовки и использования наемников в вооруженных конфликтах. Подсудимый полностью признал свою вину. Наказание, предусмотренное данной статьей, составляет от семи до 12 лет лишения свободы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Суд признал его виновным по статье 154 часть 2, которая касается вербовки и использования наемников в вооруженных конфликтах. Подсудимый полностью признал свою вину. Наказание, предусмотренное данной статьей, составляет от семи до 12 лет лишения свободы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова