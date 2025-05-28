Собянин: 33 вражеских беспилотника атаковали Москву
В ночь на 28 мая средства ПВО Минобороны РФ уничтожили 33 беспилотника, которые атаковали Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение об атаке вражеских дронов было опубликовано в telegram-канале главы города в 0:29 по местному времени. Тогда ПВО ликвидировала четыре БПЛА. Далее на протяжении всей ночи появлялась информация о сбитии беспилотников на подлете к Москве. Последнее сообщение о ликвидации дронов появилось в 4:18.
При этом известно о попадании БПЛА по технопарку «Элма» в Зеленограде. На месте работают пожарные службы. Рядом со зданием находился автомобиль, который полностью сгорел.
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