«Посмотри в мои глаза — и ты увидишь русский рай»: отец венгерского футболиста вызвал скандал в украинских соцсетях

29 сентября 2026, 00:48

Отец венгерского футболиста Керкеза разозлил украинцев постом про «русский рай»

Фото: iStock/Andreyuu

Отец футболиста «Ливерпуля» Милоша Керкеза разместил в сторис снимок, сделанный во время матча Лиги наций между сборными Венгрии и Украины. На кадре Керкез‑младший удерживает за грудки украинского игрока Виктора Цыганкова.