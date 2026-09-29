«Посмотри в мои глаза — и ты увидишь русский рай»: отец венгерского футболиста вызвал скандал в украинских соцсетях
Отец футболиста «Ливерпуля» Милоша Керкеза разместил в сторис снимок, сделанный во время матча Лиги наций между сборными Венгрии и Украины. На кадре Керкез‑младший удерживает за грудки украинского игрока Виктора Цыганкова.
Однако главную волну возмущения вызвало не само фото, а наложенный на него трек «Russian Paradise» в исполнении АК‑47 и Басты. В тексте песни звучат фразы о «русском рае» и «русской земле» — в частности, строчка «Просто посмотри в мои глаза — и ты увидишь русский рай».
Украинские болельщики расценили публикацию как откровенную провокацию. Они требовали немедленно удалить пост и грозили завалить жалобами клуб «Ливерпуль». Несмотря на давление, сторис оставалась в доступе все отведённые 24 часа и исчезла лишь автоматически.
Параллельно на матче происходили и другие напряжённые моменты. Венгерские болельщики освистали гимн Украины, а по окончании игры между футболистами вспыхнула стычка.
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