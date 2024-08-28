Жителям Курской области пришлось спасаться вплавь от украинских военных

Фото: istockphoto / Irina Piskova
Эвакуированные из Суджанского района Курской области рассказали, что скрывались в кустах и плыли с детьми, чтобы спастись от украинских солдат. Об этом сообщили в РИА Новости.
Одна из жительниц Суджи рассказала, что украинские военные блокировали дорогу, не позволяя людям уехать.
По её словам, людям приходилось пересекать реку и идти лесами, чтобы найти безопасный путь.
Вторая женщина, которая также была эвакуирована, рассказала, что из-за стрельбы украинских военных, им приходилось бежать в огород и прятаться в кустах.
Эвакуировавшаяся жительница Суджи рассказала, что украинские военные стреляли по мирным людям, как в тире. Также сообщалось о случае, когда украинские танкисты расстреляли машину семьи из села Погребки.
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«Знакомые выезжали через село Гуево на машине, но их обстреляли. Водитель был ранен, а его жену оглушило. Украинские военные, которые находятся на Гончаровке, обстреляли именно эту машину, потому что другого пути для выезда больше нет», — сообщила девушка.
По её словам, людям приходилось пересекать реку и идти лесами, чтобы найти безопасный путь.
Вторая женщина, которая также была эвакуирована, рассказала, что из-за стрельбы украинских военных, им приходилось бежать в огород и прятаться в кустах.
Эвакуировавшаяся жительница Суджи рассказала, что украинские военные стреляли по мирным людям, как в тире. Также сообщалось о случае, когда украинские танкисты расстреляли машину семьи из села Погребки.
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Мира Полтева