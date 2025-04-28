Живут без родителей и отмечают дни рождения на заднем дворе без гостей: как сегодня выглядят подросшие дети Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева и Максим Глакин* с детьми (фото: Instagram** / maxgalkinru)
Двойняшкам Лизе и Гарри уже 11 лет. Последние три года они живут вдали от России, а родителей видят лишь во время каникул или редких праздников. Недавно опубликованные фотографии удивили поклонников: Лиза и Гарри заметно повзрослели. Как сейчас выглядят и живут дети Пугачевой и Галкина* — в материале «Радио 1».
Дети Пугачевой и Галкина*
Лиза, как и прежде, очаровывает большими голубыми глазами, ямочками на щеках и белокурыми локонами. Девочка значительно выросла и на фотографиях практически догоняет мать по росту. Лиза отрастила длинные волосы и предпочитает элегантный стиль: платья, юбки, модные сумочки, жакеты и туфли. Косметикой она пока не пользуется.
Гарри внешне совсем не похож на сестру. Темные волосы, зеленые глаза — их родство с Лизой угадывается разве что по схожему разрезу глаз и улыбке. Мальчик тяготеет к спортивному стилю, часто появляется в кепках, банданах и с массивной цепью на шее, чем напоминает R&B-исполнителей.
Гарри и Лиза (фото: Instagram** / maxgalkinru)
Ненависть в сторону семьи
Дети — пожалуй, единственное, что вызывает положительные эмоции у публики в отношении семьи Пугачёвой и Галкина*. Сегодня каждый их шаг сопровождается ироничными замечаниями и критикой. Особенно обсуждали недавний день рождения певицы, которую поклонники заподозрили в злоупотреблении «Оземпиком» или в проблемах со здоровьем: Пугачёва предстала в коротком платье, демонстрируя сильно похудевшие ноги.
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Максим Галкин*, судя по всему, отсутствовал. В его соцсетях появилось фото с Пугачёвой на яхте, однако пользователи быстро заметили, что снимок архивный. Пародиста упрекнули в том, что ему приходится постоянно гастролировать за границей, чтобы обеспечивать прежний уровень жизни.
Алла Пугачева (фото: Instagram** / maxgalkinru)
Максим Галкин* про СВО
Многие вспоминают: судьба семьи могла сложиться иначе, не выступи Галкин* в 2022 году против России после начала специальной военной операции (СВО). Протест быстро перерос в открытые нападки на страну, после чего супруги поспешно уехали за границу — в Израиль. Тогда поддержку им выражали «свои», но по мере падения популярности и иссякания доходов их круг общения стремительно сократился.
История рождения и детства Лизы и Гарри
Лиза и Гарри появились на свет в сентябре 2013 года, когда Пугачёвой было 64 года. Дети были зачаты с помощью ЭКО и рождены суррогатной матерью. Слухи упорно связывали происхождение близнецов с дочерью Пугачёвой Кристиной Орбакайте или с донорским материалом, поскольку публика с трудом верила в версии о замороженных яйцеклетках.
Особенностей внешности Пугачёвой дети не унаследовали. Многие тогда критиковали певицу за то, что она завела детей в столь преклонном возрасте, а Галкина* называли фактическим отцом-одиночкой.
Первые годы жизни Лизы и Гарри были окружены роскошью. Дети посещали элитный детский сад стоимостью до 400 тысяч рублей в год и учились в престижной гимназии, где год обучения стоил около полутора миллионов рублей. Их развивали в музыке, танцах, иностранных языках, спорте и искусстве.
Алла Пугачева с дочкой (фото: Instagram** / maxgalkinru)
Дни рождения близнецов праздновались с размахом: именитые гости, путешествия, дорогостоящие подарки. Для семьи был построен замок в деревне Грязь площадью 760 квадратных метров.
Эмиграция и последствия для детей
Однако после начала СВО жизнь кардинально изменилась. Пугачёва и Галкин* покинули Россию в спешке, перебравшись в Израиль. Лиза и Гарри не закончили учебный год в Москве и начали обучение в одной из лучших частных школ Тель-Авива, где год стоил около трех миллионов рублей. Но проживание в Израиле оказалось недолгим: после эскалации конфликта осенью 2023 года семья уехала на Кипр. Дети снова сменили школу, страну, язык общения.
Семье пришлось вновь обустраивать быт, на этот раз в заранее купленной недвижимости на Кипре. Галкин* усилил гастрольную деятельность, чтобы компенсировать падение доходов. Со временем публикации с детьми стали редкостью. Снимков Лизы и Гарри стало гораздо меньше, чем раньше. Сейчас близнецы живут в Лондоне, где учатся в британской школе, в сопровождении нянь, но без родителей.
Сын Пугачевой и Галкина* (Фото: Instagram** / maxgalkinru)
Недавно Галкин* вывез детей в Париж, совместив поездку с концертами. Их 11-й день рождения прошёл скромно: праздник отметили на заднем дворе дома, без известных гостей.
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*Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова