Бывший солдат ВСУ заявил, что Владимир Зеленский повторит судьбу парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего в войне и оставившего страну практически без мужчин. Этим боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Якудза» поделился с РИА Новости.