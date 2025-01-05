«Жизнь за правду»: Пушилин выразил соболезнования родным военкора Мартемьянова

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Накануне, 4 января, в результате нацеленной атаки беспилотника ВСУ был убит внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста выразил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он рассказал, что Александр вместе с коллегами ехал из Горловки, где они снимали репортаж о последствиях обстрела города ВСУ кассетными боеприпасами. По словам Пушилина, материалы Мартемьянова о Донбассе всегда были резкими, точными и объективными, он работал на самом переднем краю, стремясь объективно освещать происходящее.
Мартемьянов и его коллеги-журналисты ехали в гражданском автомобиле по трассе Донецк - Горловка, когда их атаковал украинский дрон. Обозреватели РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудницы донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман получили лёгкие ранения. Корреспондент «Известий» погиб на месте.
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«Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг», — написал руководитель российского региона в своём телеграм-канале.
Мартемьянов и его коллеги-журналисты ехали в гражданском автомобиле по трассе Донецк - Горловка, когда их атаковал украинский дрон. Обозреватели РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудницы донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман получили лёгкие ранения. Корреспондент «Известий» погиб на месте.
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Александр Бойцов