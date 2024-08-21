Офицер Джиникашвили: Наёмники отсеиваются после ударов России

ВСУ начали перегруппировку войск в Курской области для того, чтобы нанести новый удар на другом участке. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. По его словам, киевский режим пошел на такое решение из-за неудач на нынешнем направлении.