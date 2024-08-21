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Офицер Джиникашвили: Наёмники отсеиваются после ударов России

21 августа 2024, 15:32
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Замначальника аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили рассказал о ситуации на фронте, отметив, что после ударов Росси по позициями противника наёмники бегут.
По его словам, «отсеиваются» даже идейные бойцы ВСУ.

«Идея заканчивается, когда на позиции иностранных боевиков прилетают снаряды нашей реактивной либо другой крупнокалиберной артиллерии. Идейные отсекаются, и здравый смысл, инстинкт самосохранения берут верх. И после таких действий из них на фронте остаются только моральные уроды и садисты», — поделился в беседе с «Царьградом» Джиникашвили.



До этого стали известны детали работы командного пункта спецназа «Ахмат» в Курском приграничье. Так, бойцы корректируют миномётный огонь по противнику.

«Так, рано поутру прямо в расположение, в самую гущу наших боевых порядков, врываются два автомобиля. В итоге из 10-12 человек группы противника остаётся один в живых», поделился в беседе с RT начальник штаба с позывным Пресс.

Ранее сообщалось, что боевой вертолёт Ми-28НМ нанёс ночной удар по бронетехнике ВСУ в Курской области.

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Военэксперт Живов: одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль
21 августа 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сказал, что Москва серьезно поработала над усилением своей ПВО, поэтому у Украины не получилось достигнуть поставленных целей.

«На мой взгляд, некорректно использовать слово терроризм в ситуации, когда два с половиной года идут полноценные боевые действия Армии Российской Федерации против коалиции армии Украины и западных войск, с использованием всего аппарата космической, спутниковой разведки НАТО. Я не видел ни одного террориста у которого есть спутник. В истории мира нет террористов, которые располагают спутниковой группировкой, поэтому пока мы будем называть это террористическими атаками, мы не будем понимать, что происходит», — пояснил он.

Идет спланированная, боевая работа против Российской Федерации целой коалицией стран, заявил военкор.

«Целей, которых они пытались добиться, они не добились. Москва серьезно поработала над усилением своей ПВО. Цели могли быть разные — акты устрашения, а именно удары по конкретным гражданским объектам или знаковым политическим, или попытка ударить, например, в Московский Кремль, такой случай уже был один раз. Безусловно — это акт терроризма, но не терроризма как такового, а военного терроризма. Неизбирательные удары по различным социально-культурно значимым объектам с целью устрашения противника», — объяснил Живов.

По словам специалиста, главное в том, что они не достигли своих целей. Однако это не означает, что они не будут пытаться снова, в том числе с помощью ракет. Он отметил, что на Украине идея фикс попасть в общественно важное или значимое для Российской Федерации здание или учреждение одной из своих дальнобойных ракет. Эксперт пояснил, что группировке, которая прикрывает Москву, нужно держаться в тонусе, а также наносить ответные удары по местам пуска.

«Вот как Израиль делает. Несмотря на мое нетерпение к политике Израиля, он поступает следующим образом. По нему наносят удар 10 ракетами, сделанными из дерева и пластмассы, а он в ответ пол города бомбами сносит. И каждый следующий раз, когда кто-то наносит удары по Израилю, ему приходится обдумывать стоит ли оно того», — сказал он.

Может быть, России стоит рассмотреть переход на подобную модель ведения боевых действий, предположил эксперт.

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Ми-28НМ уничтожил противотанковыми ракетами бронетехнику в Курской области
21 августа 2024, 15:02

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Боевой вертолет Ми-28НМ нанес ночной удар по бронетехнике ВСУ в Курской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем телеграм-канале. Отмечается, что цели поразили при помощи противотанковых ракет.
По информации издания, украинской бронетехнике не удалось скрыться от тепловизора и ПНВ, после чего разведка доложила о полном уничтожении целей.



Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ начали перегруппировку войск в Курской области для того, чтобы нанести новый удар на другом участке. По его данным, украинские военные приняли такое решение из-за неудач на нынешнем направлении.
«Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время, <...> они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда», — отметил генерал-майор.
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Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей
Убитая боевиками ВСУ под Курском беременная женщина прикрыла собой сына
21 августа 2024, 14:50

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Убитая боевиками Вооруженных сил Украины под Суджей беременная женщина прикрыла собой сына. Об этом рассказал её муж Артем Кузнецов, пишет ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. Ранее сообщалось, что украинские боевики расстреляли беременную женщину во время эвакуации населения из Суджи.

«У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достал. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно», — рассказал муж погибшей.
Семья выехала из села на двух автомобилях. В одной машине находился отец, а в другой — остальные члены семьи. На дороге они столкнулись с украинским солдатом, который начал по ним стрелять. Мужчина рассказал, что почувствовал, как пули начинают попадать в машину, словно камни. Он повернул голову и увидел солдата ВСУ с синей повязкой. По его словам, их было несколько. Семье удалось выехать из этого района, и Кузнецов повез раненую жену и сына в ближайшую больницу.

«Выбегает медбрат. Я ее собственными руками занес на второй этаж, в эту хирургию, где она до сих пор лежит, ее оттуда не эвакуировали, ее не вывезли. Тело находится там, где я ее вот этими вот руками своими откачивал, ей делал массаж сердца. И врачи долго пытались», — сказал он.

Мужчина рассказал, как он стоял в коридоре, а его сердце разрывалось. Он понимал, что его жену не спасти. После этого вышел медбрат и сказал, что она умерла. Кузнецов призвал западные страны оказать давление на Украину для открытия гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей и эвакуации погибших.

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ВСУ начали перегруппировку в Курской области для нового удара
Алаудинов: ВСУ перегруппируются под Курском для нового удара на другом участке
21 августа 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

ВСУ начали перегруппировку войск в Курской области для того, чтобы нанести новый удар на другом участке. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. По его словам, киевский режим пошел на такое решение из-за неудач на нынешнем направлении.
«Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время, <...> они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда», — пояснил Алаудинов.
Он также добавил, что у российской стороны есть предположительная информация о двух участках, где может быть нанесен следующий удар.
«Одно из этих направлений и будет направлением удара», — отметил командир «Ахмата».
Алаудинов также подчеркнул, что сейчас в Курской области врага удалось установить, после чего ВСУ с большими потерями начали выводить свои подразделения, чтобы подготовиться к новой попытке.

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#информация
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Алаудинов: ВСУ уже выводят часть подразделений из Курской области
21 августа 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выводят некоторые свои подразделения с территории Курской области. Они собираются использовать эти войска на других направлениях.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он также отметил, что украинские войска больше не имеют возможности продвигаться вперёд на том участке, где они проникли на территорию российского региона. Поэтому они занимаются перегруппировкой.

По словам военачальника, после перегруппировки сил украинские части могут попытаться нанести удар с другого направления. Алаудинов указал, что командование рассматривает два участка, где возможна новая попытка прорыва. Он подчеркнул, что российские войска готовы к его отражению.

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#всу
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Названы потери украинских войск за сутки в зоне СВО
Минобороны РФ: За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 2060 человек
21 августа 2024, 13:22

Фото: istockphoto / YakubovAlim

В ходе специальной военной операции, по информации Министерства обороны Российской Федерации, за прошедшие сутки украинские военные потеряли до 2060 человек, сообщили в РИА Новости.
Подразделения группировки войск «Юг» уничтожили более 700 украинских военнослужащих, три автомобиля, американскую 155-мм гаубицу М777, а также ещё несколько артиллерийских установок и гаубиц, включая «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

«В зоне ответственности группировки «Центр» уничтожены бронемашина «Казак», 12 автомобилей и вооружение. Украинская армия потеряла до 470 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу М198 и «Мста-Б». В ходе боев с подразделениями «Востока» было уничтожено более 130 военнослужащих», — поделились в министерстве.

Также группировка войск «Днепр» уничтожила до 30 бойцов ВСУ, пять автомобилей и две 152-мм гаубицы Д-20.

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#склад
#армия
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ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР
21 августа 2024, 13:16

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили РИА Новости.
Подразделения группировки «Центр» хорошо справились с поставленной задачей.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном сообщении министерства.

Желанная цель находится в пяти километрах к юго-западу от населённого пункта Прогресс. Это часть большого Очеретинского плацдарма для дальнейшего наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

Также российские военные успешно атаковали позиции 23-й, 53-й и 151-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины, а также 15-й бригады национальной гвардии в окрестностях населённых пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка.

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Белик: участие американской ЧВК в нападении на Курскую область — вызов для РФ
21 августа 2024, 13:10

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Участие американской частной военной компании Forward Observation Group в нападении на Курскую область со стороны ВСУ – это вызов для России, на который нужно немедленно ответить, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Участие американской частной военной компании в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, поскольку они не только наблюдатели, но и, фактически, командиры ВСУ», — сказал Дмитрий Белик.

Депутат подчеркнул, что Вашингтон уже интегрировал своих солдат в украинскую армию и начал проводить военный эксперимент по эффективности своих действий. Теперь США полностью вовлечены в конфликт на Украине

«Частные военные компании являются «глазами и ушами» американской армии во всех военных операциях украинской армии», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также призвал применить показательное наказание для попавших в плен американских наёмников, чтобы исключить возможность «прихода на российскую землю с оружием».

Несколько дней назад ЧВК Forward Observation Group разместила в социальных сетях фотографию, на которой трое мужчин в военной форме позируют на фоне бронемашины. При этом подпись гласила: «Ребята в Курске», а геолокация указывала на Курскую область.

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ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, есть погибшие
Смирнов: в Курской области после сброса с дрона ВСУ боеприпаса погибла женщина
21 августа 2024, 12:50

Фото: istockphoto / imantsu

Вооружённые силы Украины сбросили взрывное устройство с коптера на автомобиль в Большесолдатском районе Курской области.
В результате атаки пострадали три человека: женщина погибла, двое мужчин получили ранения.

«Сегодня в Большесолдатском районе произошло нападение: с украинского коптера на автомобиль было сброшено взрывное устройство. В результате пострадали два местных жителя. Оба они самостоятельно добрались до больницы, где им была оказана медицинская помощь. К сожалению, ещё одна женщина скончалась на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью», — написал врио губернатора Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.
Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медицинского персонала.

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