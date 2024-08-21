Офицер Джиникашвили: Наёмники отсеиваются после ударов России

Фото: iStock/Zeferli
Замначальника аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили рассказал о ситуации на фронте, отметив, что после ударов Росси по позициями противника наёмники бегут.
По его словам, «отсеиваются» даже идейные бойцы ВСУ.
До этого стали известны детали работы командного пункта спецназа «Ахмат» в Курском приграничье. Так, бойцы корректируют миномётный огонь по противнику.
Ранее сообщалось, что боевой вертолёт Ми-28НМ нанёс ночной удар по бронетехнике ВСУ в Курской области.
Читайте также:
Ми-28НМ уничтожил противотанковыми ракетами бронетехнику в Курской области
Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей
ВСУ начали перегруппировку в Курской области для нового удара
«Идея заканчивается, когда на позиции иностранных боевиков прилетают снаряды нашей реактивной либо другой крупнокалиберной артиллерии. Идейные отсекаются, и здравый смысл, инстинкт самосохранения берут верх. И после таких действий из них на фронте остаются только моральные уроды и садисты», — поделился в беседе с «Царьградом» Джиникашвили.
До этого стали известны детали работы командного пункта спецназа «Ахмат» в Курском приграничье. Так, бойцы корректируют миномётный огонь по противнику.
«Так, рано поутру прямо в расположение, в самую гущу наших боевых порядков, врываются два автомобиля. В итоге из 10-12 человек группы противника остаётся один в живых», поделился в беседе с RT начальник штаба с позывным Пресс.
Ранее сообщалось, что боевой вертолёт Ми-28НМ нанёс ночной удар по бронетехнике ВСУ в Курской области.
Читайте также:
Ми-28НМ уничтожил противотанковыми ракетами бронетехнику в Курской области
Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей
ВСУ начали перегруппировку в Курской области для нового удара
Мелисса Тимофеева