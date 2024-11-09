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Болезнь и последующая отставка генерала ВСУ Дмитрия Марченко, ранее заявившего о крушении фронта, вряд ли случайны. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
В своей социальной сети Х репортёр напомнил, что только в конце октября украинский военачальник в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Берёзе сообщил, что фронт ВСУ под натиском Вооружённых сил РФ рухнул. Причинами этого Марченко назвал разбалансированность управления, усталость солдат и дефицит резервов. Он также усомнился в целесообразности вторжения украинских войск в Курскую область.
Накануне, в пятницу 8 ноября, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Марченко ушёл в отставку по состоянию здоровья. Боуз с едким сарказмом написал, что генерал ВСУ, конечно же, абсолютно случайно серьёзно заболел и подал в отставку сразу после резких высказываний о ситуации на фронте.
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Александр Бойцов