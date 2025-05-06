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Украинские военные, участвовавшие в параде в Лондоне, прошли маршем по конскому навозу, оставленному кавалерией. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что эта ситуация символизирует отношение британских властей к украинской армии, передает «Лента.ру».
ВСУ, проходящие обучение в Британии, шли строем сразу после кавалерийских лошадей, которые загрязнили дорогу. Хотя этот эпизод не отражает боеготовность ВСУ, он наглядно демонстрирует, как к ним относятся организаторы парада, считает военкор.
Еще 3 мая в Кремле высказались о приглашении ВСУ в Лондон на День Победы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал приглашение лондонскими властями неонацистов ВСУ в Великобританию «кощунством и неуважением».
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Еще 3 мая в Кремле высказались о приглашении ВСУ в Лондон на День Победы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал приглашение лондонскими властями неонацистов ВСУ в Великобританию «кощунством и неуважением».
«…Не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, — кощунство», — прокомментировал тогда он.Читайте также:
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Мария Моисеева