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ВСУ рискуют своими позициями внутри страны из-за вторжения в российское приграничье. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли.
«Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб оборонительным линиям ВСУ на собственной территории», — заявил Ли.
Он также добавил, что сейчас украинские военные могут прятаться в листве, однако с приходом зимы их будет легче обнаружить.
Издание также напомнило, что российское командование не стало перебрасывать основные силы из Донецкой области в Курскую, таким образом цель ВСУ не была достигнута. Это признал украинский главком Александр Сырский.
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