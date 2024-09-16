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Росгвардейцы загнали в засаду и уничтожили группу ВСУ в лесах Курской области

16 сентября 2024, 17:15
Фото: istockphoto/???? ??????

Фото: istockphoto/???? ??????

Росгвардейцы загнали в засаду, а после уничтожили группу боевиков ВСУ в лесах Курской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. Отмечается, что вместе со спецназовцами в операции участвовали и другие силовики.
В Росгвардии пояснили, что от местного населения им поступила информация о группе украинских военных, скрывающейся в лесу недалеко от одного из сел. Бойцы при помощи БПЛА разведали местность и отправились на поиски.
«Росгвардейцы преследовали группу националистов и загнали ее в засаду», — добавили в ведомстве, уточнив, что противник был уничтожен.


Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов.
«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал губернатор.
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«Где тела»: вдова «Гудвина» не может найти тело мужа
Вдова Лысаковского: «Гудвин» и «Эрнест» числятся пропавшими без вести
16 сентября 2024, 17:07

Фото: iStock/razihusin

Вдова переведенного БПЛА-разведчика Дмитрия «Гудвина» Лысаковского с позывным Ёжик заявила, что не может добиться информации, где находятся тела ее мужа и его товарища Сергея «Эрнеста» Грицая.
«Безмерно скучаю. Не могу добиться информации, где тела? Статус наших мужчин сейчас — без вести пропавшие», — написала «Ёжик» в своем Telegram-канале.

Напомним, 13 сентября российские военкоры распространили в Telegram-каналах видео, где «Гудвин» и «Эрнест» рассказали, что из-за конфликта с командованием их из разведчиков перевели в штурмовики и отправили на «штурм в один конец», из которого бойцы так и не вернулись.

Позже стало известно, что контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин», однако через ​непродолжительное время данная информация была ​опровергнута.

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В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов
Губернатор Смирнов: решено эвакуировать жителей Рыльского и Хомутовского районов
16 сентября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/N-sky

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По данным Минобороны России, с момента вторжения в Курскую область боевики потеряли почти 14 000 бойцов.

«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал губернатор.

Помимо этого, он сообщил, что координация процесса выезда местных жителей была возложена на местную администрацию, силовые структуры, а также дружинников курского центра «Патриот». Смирнов попросил отнестись с пониманием к текущей ситуации.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» за последний месяц взяли в плен 20 военных Вооруженных сил Украины под Курском.

Стало известно, что спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#рф
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ВСУ лишились танка в Курской области — видео
Минобороны показало кадры с уничтожением танка боевиков ВСУ в Курской области
16 сентября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ лишились танка в Курской области, доложили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры. В ведомстве уточнили, что украинская техника уничтожена силами военнослужащих группировки ВС РФ «Север».
«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили танк ВСУ на закрытой огневой позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника», — пояснили в Минобороны РФ.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. В начале августа 2024 года противник попытался вторгнуться на российские территории.

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#сво
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МО РФ показало кадры удара авиабомбами по солдатам ВСУ в Курской области
16 сентября 2024, 14:49

Фото: istockphoto/Maryana Serdynska

Министерство обороны Российской Федерации представило видео авиационной бомбардировки военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик появился в распоряжении ТАСС.
Сообщается, что удар был нанесен экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в приграничном районе Курской области.

Опубликованное видео начинается со взлета самолета, после чего показываются кадры полета Су-34 до заданной цели. В ролике также запечатлен момент сброса управляемых авиабомб.

«Задача выполнена. Цели поражены», — отметили в военном ведомстве.

В воскресенье Минобороны России проинформировало, что ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны — украинский истребитель МиГ-29.

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#вкс
#кадры
#минобороны
#удар
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Песков высказался о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»
Песков: делом о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина» занимается Минобороны РФ
16 сентября 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны Андрей Белоусов держит на контроле ситуацию с гибелью бойцов «Эрнеста» и «Гудвина». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь эта тема все-таки, которая больше касается Министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны, были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива Министерства обороны», — сказал Песков.

13 сентября в Telegram-каналах распространилась информация о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник показал переписку военным, который утверждал, что его вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец» на фоне конфликта с командованием.

Позже стало известно, что контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин», однако через ​непродолжительное время данная информация была ​опровергнута.

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ВС РФ ударили в цех по производству БПЛА на Украине
Минобороны: ВС РФ ударили в цех по производству БПЛА на Украине
16 сентября 2024, 14:01

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Цех по производству дронов, а также инфраструктура военного аэродрома и четыре склада с вооружениями ВСУ поражены российскими военными на Украине, доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что по вражеским целям работали беспилотники, артиллерия, ракетчики и оперативно-тактическая авиация.
«…Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144-х районах», — пояснили в Минобороны.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.

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#война
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В ВСУ раскрыли правду о погибших и раненых у Угледара
ТАСС: эвакуационные группы не успевают вывозить погибших ВСУ из Угледара
16 сентября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/Olena_Z

Эвакуационные группы ВСУ не могут справиться с потоком погибших и раненых боевиков у Угледара, рассказал пленный украинский военнослужащий Роберт Погорелов.
«Не справляемся. Не один десяток погибших и раненых. <...> Пулевые, осколочные [ранения]. Я их пытался вытаскивать <...>. Не все падали сразу, есть укрытия, [где остаются погибшие и раненые], кто-то по рации передает, что «трехсотый» минус, «двухсотый» (раненые и погибшие — прим. ред.), — цитирует боевика ТАСС.
Самого Погорелова оставили на этом фронтовом участке, сослуживцы пленника погибли, а его удалось вытащить бойцам ВС РФ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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#мир
#украина
#война
#всу
#новости
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Пушилин рассказал о насильственном изъятии детей из семей
Пушилин: украинская организация «Белый ангел» похищала детей из семей
16 сентября 2024, 13:17

Фото: сайт Кремля

Организация «Белый ангел», похищала детей из семей и перевозила их на территорию Украины. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов», — рассказал Пушилин.

Он пояснил, что детей отбирают у родителей и отправляют в интернаты на территории Украины. По словам Пушилина, ото всех родителей похищенных детей приняты заявления. Работа по их поиску останавливаться не будет. Также к ней будет привлечена детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что при освобождении российскими силами территорий, подконтрольных Киеву, представители организации забирали детей из семей, чтобы вынудить их эвакуироваться на украинскую сторону.

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#детский омбудсмен
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#рф
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«Все идет по плану»: в Раде оценили мобилизацию на Украине
FT: мобилизация на Украине продвигается по плану
16 сентября 2024, 13:10

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине продвигается согласно намеченному плану, однако необходимо еще три месяца, чтобы военнослужащие смогли принять участие в боевых действиях. Такое заявление сделал глава комитета Верховной рады Украины по обороне Александр Завитневич, его слова приводит британская газета Financial Times.
По данным издания, Украина сильно ограничена в возможности проведения ротации подразделений ВСУ или отправке подкреплений. Сообщается, что украинская армия находится на ранних стадиях пополнения своих войск после новой волны мобилизации.

«По словам украинских официальных лиц, мобилизация идет по плану, однако пройдет еще три месяца, прежде чем недавно обученные войска смогут оказать влияние на поле боя», — заявил Завитневич.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что ВСУ отправляют в окопы на линии фронта неопытных солдат. Уточнялось, что прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы. Тогда ожидались большие потери из-за нехватки опыта солдат. Помимо этого, при подготовке украинских военных часто пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.


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