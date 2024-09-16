Росгвардейцы загнали в засаду и уничтожили группу ВСУ в лесах Курской области

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Росгвардейцы загнали в засаду, а после уничтожили группу боевиков ВСУ в лесах Курской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. Отмечается, что вместе со спецназовцами в операции участвовали и другие силовики.
В Росгвардии пояснили, что от местного населения им поступила информация о группе украинских военных, скрывающейся в лесу недалеко от одного из сел. Бойцы при помощи БПЛА разведали местность и отправились на поиски.
Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов.
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«Росгвардейцы преследовали группу националистов и загнали ее в засаду», — добавили в ведомстве, уточнив, что противник был уничтожен.
Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов.
«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал губернатор.Читайте также:
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