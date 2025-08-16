На Аляске готовят необычный подарок для Путина и Трампа
Жительница Анкориджа Малина Хаузингер, совладелица сети меховых магазинов, готовит подарки для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в память о встрече на Аляске. Об этом она рассказала ТАСС.
По словам собеседницы агентства, политики получат декоративные меховые покрывала размером 1,2 на 1,8 метра с символикой обоих государств. На изделиях она планирует разместить надпись «Саммит 2025» или «Аляска 2025».
Ранее сообщалось, что команда Трампа запустила кампанию по сбору пожертвований от $10. Инициатива стартовала с началом переговоров на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где лидеры обсуждали украинское урегулирование в формате «три на три».
