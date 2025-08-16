На Аляске готовят необычный подарок для Путина и Трампа

16 августа 2025, 10:32

Жительница Аляски подарит Путину и Трампу меховые покрывала в память о саммите

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Жительница Анкориджа Малина Хаузингер, совладелица сети меховых магазинов, готовит подарки для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в память о встрече на Аляске. Об этом она рассказала ТАСС.