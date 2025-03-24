Минобороны: ВСУ продолжают атаки на энергетическую инфраструктуру РФ

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Российская ПВО отразила атаку украинских дронов на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму на Тарханкуте. Об этом доложили в МО РФ.
«ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех <…> БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — сказано в сообщении оборонного ведомства.В Минобороны отметили, что ВСУ также били утром по газораспределительной станции «Валуйки» в белгородском регионе. Оборудование объекта получило повреждения, добавили в министерстве. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили технику противника в белгородском приграничье.
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Никита Кротов