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Минобороны: ВСУ продолжают атаки на энергетическую инфраструктуру РФ

Фото: istockphoto/GermanS62

Фото: istockphoto/GermanS62

Российская ПВО отразила атаку украинских дронов на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму на Тарханкуте. Об этом доложили в МО РФ.
«ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех <…> БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что ВСУ также били утром по газораспределительной станции «Валуйки» в белгородском регионе. Оборудование объекта получило повреждения, добавили в министерстве. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили технику противника в белгородском приграничье.

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На Украине допустили капитуляцию Зеленского на условиях Трампа
Экс-министр Рева: власти Украины могут принять условия капитуляции от Трампа
24 марта 2025, 19:01

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский намерен принять условия капитуляции от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой».
«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления», — пояснил бывший политик.

По его словам, предложенные Киеву условия предполагают отказ от территорий, от вступления в Североатлантический альянс (НАТО), а также необходимость разоружения армии. Рева добавил, что единственный вопрос, о котором ведутся переговоры с США, — это личные гарантии безопасности для Зеленского и его приближенных.

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#сша
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Захарова охарактеризовала картины с горящим Кремлем в кабинете Зеленского
Захарова посчитала «психбольницей» картины с горящим Кремлем у Зеленского
24 марта 2025, 18:59

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Картины с горящим Кремлем и боевиками ВСУ на территории РФ, которые находятся в кабинете Владимира Зеленского, можно назвать «психбольницей». Таким образом их охарактеризовала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с ТАСС.
Соответствующие изображения оказались в кадре на фотосессии главы киевского режима, которая была приурочена к беседе с изданием Time. Российский сенатор Владимир Джабаров назвал картины Зеленского глупостью.

Перед этим в МИД РФ заявили, что киевский режим не заинтересован в мире с Россией. В ведомстве вновь указали на террористическую сущность Киева. Подробности в нашем материале.

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В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем
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«Болен на голову»: В Совфеде прокомментировали фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем
Сенатор Джабаров назвал картину горящего Кремля в кабинете Зеленского глупостью
24 марта 2025, 18:55

Владимир Джабаров (Фото: Telegram @senatorDzhabarov)

Картина с горящими Кремлем и мавзолеем в кабинете Владимира Зеленского указывает на то, что он болен на голову. Так считает зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит «Лента.ру».
Напомним, газета The Times опубликовала фото из офиса Зеленского, где висят картины с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле.

«Человек болен на голову. Нормальному человеку придет в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, черной мечтой — это не голубая мечта», — отметил Джабаров.

По его словам, в России никому бы и в голову не пришло повесить картину с горящим Крещатиком или Банковой улицей, так как это «глупость полная».

Джабаров считает, что подобные картины указывают на ограниченность умственных способностей Зеленского.

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«Наркоман»: Скабеева оценила фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем

В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем
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#картины
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#всу
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Боец ВС РФ узнал об оформленном на него микрозайме на СВО
На бойца СВО из Петербурга мошенники оформили микрозайм
24 марта 2025, 18:39

Фото: istockphoto/nevodka

Микрозайм на бойца спецоперации оформили мошенники, пока он служит в составе ВС РФ на фронте. Как сообщили в Генпрокуратуре, к ним обратилась жена россиянина, когда на их с мужем адрес стали приходить документы о якобы задолженности.
По данному факту открыто уголовное дело. Помимо этого, суд признал недействительным договор займа по соответствующему исковому заявлению.

Перед этим стало известно, что прохожая спасла пенсионерку от мошенников в Москве, когда та ждала такси, держа в руках большой пакет и постоянно с кем-то говорила по телефону. Инцидент произошел 19 марта. Сейчас в деталях случившегося разбирается полиция.

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#россия
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#мошенники
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«Наркоман»: Скабеева оценила фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем
Скабеева назвала Зеленского наркоманом из-за его картины с пылающим Кремлем
24 марта 2025, 18:36

Фото: iStock/yulenochekk

Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева оценила фото Владимира Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем.
Напомним, газета The Times опубликовала фото из офиса Зеленского, где висят картины с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле.

Автор статьи Саймон Шустер отметил, что картина с изображением горящего Кремля висит в комнате рядом с кабинетом Зеленского. Там же можно увидеть и другие подобные работы.


«Наркоман!» — написала Скабеева в Telegram-канале.

Позже она опубликовала еще один пост, в котором разместила фото «мастеров народного творчества».

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