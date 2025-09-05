Президент Путин прибыл в Самару после ВЭФ
Президент России Владимир Путин 5 сентября прибыл в Самару после участия в мероприятиях Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает корреспондент «Известий».
Визит он начал с посещения ПАО «ОДК‑Кузнецов», куда приехал на автомобиле Aurus. В Самаре глава государства примет участие в совещании по развитию двигателестроительной отрасли, а также встретится с главой региона Вячеславом Федорищевым.
Перед этим сообщалось, что российский президент высказался о расходах из бюджета страны. Были упомянуты статьи по медицине, СВО, образованию и другие.
Кроме того, стало известно о публикациях западных СМИ по поводу реакции Путина на возможное размещение иностранного военного контингента на Украине.
