05 сентября 2025, 21:54

Президент Путин прибыл в Самару после ВЭФ на встречу с губернатором Федорищевым

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 5 сентября прибыл в Самару после участия в мероприятиях Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает корреспондент «Известий».