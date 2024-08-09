Журналист Шарковский объяснил поведение ВСУ под Курском

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что в конце сентября тема атаки ВСУ в Курской области будет включена в доклад с информацией о потенциальных нарушениях прав человека в ходе конфликта на Украине. Об этом она сообщила в ответ на соответствующий запрос РИА Новости.