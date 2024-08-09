Журналист Шарковский объяснил поведение ВСУ под Курском

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Военный журналист Александр Шарковский высказал мнение о том, что все атаки ВСУ вызваны целью противника внедриться глубоко.
«Украина вводит дополнительные силы, и на технике мы видим новые тактические знаки, треугольник. Это значит, что в Сумской области была создана новая группировка сил или войсковое объединение», — добавил в беседе с «Царьградом» Шарковский.
До этого мэр Суджи Курской области Виталий Слащев рассказывал об обстановке в населённом пункте.
«Всё нормально, эвакуация ведётся, потихоньку ведётся. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — комментировал он в беседе с RT.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что украинские войска несут большие потери при атаке на Курскую область.
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Мелисса Тимофеева