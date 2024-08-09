Жители приграничных районов Курской области получат единовременные выплаты

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Пострадавшие жители приграничных райoнов Курской oбласти получат единовременные выплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.
При чрезвычайных ситуациях федерального масштаба пострадавшим полагаются следующие выплаты: единовременная материальная помощь — 15 000 рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 000 рублей; при полной утрате — 150 000 рублей.
Кроме того, родственники погибших получат 1 500 000 рублей. Тем, кто получил средний или тяжёлый вред здоровью, выплатят 600 000 рублей. В случае лёгкого вреда здоровью — 300 000 рублей.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.
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При чрезвычайных ситуациях федерального масштаба пострадавшим полагаются следующие выплаты: единовременная материальная помощь — 15 000 рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 000 рублей; при полной утрате — 150 000 рублей.
Кроме того, родственники погибших получат 1 500 000 рублей. Тем, кто получил средний или тяжёлый вред здоровью, выплатят 600 000 рублей. В случае лёгкого вреда здоровью — 300 000 рублей.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.
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Дарья Осипова