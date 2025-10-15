Журналиста Глеба Пьяных* внесли в базу украинского сайта «Миротворец»**

15 октября 2025, 12:11

Глеб Пьяных* (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Телеведущего и блогера Глеба Пьяных* внесли в базу украинского сайта «Миротворец»** вечером 14 октября. Поводом для добавления журналиста в список стали его высказывания о принадлежности Крыма, сделанные в 2020–2021 годах.