Журналиста Глеба Пьяных* внесли в базу украинского сайта «Миротворец»**
Телеведущего и блогера Глеба Пьяных* внесли в базу украинского сайта «Миротворец»** вечером 14 октября. Поводом для добавления журналиста в список стали его высказывания о принадлежности Крыма, сделанные в 2020–2021 годах.
Как сообщает «Постньюс», тогда Пьяных* в ответ на вопрос «Чей Крым?» заявлял, что полуостров «наш». Авторы «Миротворца»** обвинили его в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «распространении нарративов российской пропаганды». Кроме того, на сайте указано, что Пьяных* ранее баллотировался в Мособлдуму от партии «Справедливая Россия».
В базу также добавили двоих сыновей журналиста — Ивана и Степана, которых обвинили в «сознательном нарушении украинской границы» и «публичной поддержке российских властей».
Глеб Пьяных стал известен как ведущий программы «Программа максимум» на телеканале НТВ в 2005–2012 годах. После начала СВО он переехал в Турцию. В декабре 2023 года Минюст России признал его иностранным агентом, а в августе 2025 года журналист получил гражданство Молдавии.
