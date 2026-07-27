Звезда «Резервистов» оказался в базе «Миротворца»*

27 июля 2026, 19:35

Актер Леонид Петров оказался в базе сайта «Миротворец»*

Леонид Петров (Фото: кадр из сериала «Резервисты»)

Российский актер театра и кино Леонид Петров оказался в базе «Миротворца»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского ресурса.