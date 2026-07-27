Звезда «Резервистов» оказался в базе «Миротворца»*
Российский актер театра и кино Леонид Петров оказался в базе «Миротворца»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского ресурса.
Авторы сайта внесли артиста в списки 27 июля. Они обвинили его в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», поддержке России и участии в съемках сериала «Резервисты», где он исполнил главную роль.
Леонид Петров появился на свет 27 января 2004 года. Он окончил Донецкий государственный университет, где учился на актера. В 2024 году артист исполнил главную роль в сериале «Резервисты», а в 2025-м снимался в проектах «Экспрессо» и «Помчали!».
Сайт «Миротворец»* создали в 2014 году. Ресурс публикует персональные данные людей, которые, по мнению его авторов, представляют угрозу для национальной безопасности Украины.
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