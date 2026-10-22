22 октября 2026, 10:31

Филипп Смоктуновский (Фото: кадр из фильма «Маленькие трагедии»)

Осенью 2007 года у Белорусского вокзала милиция задержала мужчину с расширенными зрачками, невнятной речью и беспорядочными жестами. При досмотре у него нашли запрещённое вещество. Задержанным оказался Филипп Смоктуновский — 50-летний наследник «Сибирского Гамлета». Когда-то в нём видели многообещающего актёра, но к тому времени мужчина уже более 20 лет боролся с зависимостью. Как «сын гения» прошёл путь от съёмок с отцом до психиатрической экспертизы и почему великий артист так и не смог спасти отпрыска, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Маленькие трагедии» и конец карьеры Ольга, которую не приняли Инфаркт, который случился из-за сына Почему Филиппу Смоктуновскому, несмотря на обвинения, не грозило тюремное заключение?

«Маленькие трагедии» и конец карьеры



Иннокентий Смоктуновский с сыном Филиппом (Фото: РИА Новости/Борис Виленкин)

Ольга, которую не приняли

Инфаркт, который случился из-за сына



Иннокентий Смоктуновский (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

«Сердце Кеши разрывалось. Но он ничего не мог поделать. И я ничего не могу с ним сделать. Конечно, у нас часто с Филиппом случаются конфликты, но я терплю и всегда его прощаю», — делилась вдова в интервью газете «Твой день».

Почему Филиппу Смоктуновскому, несмотря на обвинения, не грозило тюремное заключение?

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«Тюремное заключение ему, скорее всего, не грозит, так как он очень сильно болен. На почве многолетнего употребления наркотиков у Смоктуновского совершенно расшатана психика. Он будет проходить психиатрическую экспертизу. Стоило огромных усилий его допросить: настолько Филипп Иннокентьевич был неадекватен», — рассказал газете источник в милиции.