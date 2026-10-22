Довел отца до инфаркта и умер в психбольнице: из-за кого на самом деле сын Иннокентия Смоктуновского Филипп стал позором своей знаменитой фамилии
Осенью 2007 года у Белорусского вокзала милиция задержала мужчину с расширенными зрачками, невнятной речью и беспорядочными жестами. При досмотре у него нашли запрещённое вещество. Задержанным оказался Филипп Смоктуновский — 50-летний наследник «Сибирского Гамлета». Когда-то в нём видели многообещающего актёра, но к тому времени мужчина уже более 20 лет боролся с зависимостью. Как «сын гения» прошёл путь от съёмок с отцом до психиатрической экспертизы и почему великий артист так и не смог спасти отпрыска, читайте в материале «Радио 1».
«Маленькие трагедии» и конец карьерыФилипп Смоктуновский родился 30 июля 1957 года в Москве в семье народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского и его второй супруги Суламифи Мандель. Появление ребёнка стало для семьи утешением после страшной потери: предыдущая дочь, Надя, умерла в возрасте полугода. Мальчик рос в атмосфере обожания: отец постоянно брал его в театр, и все вокруг пророчили наследнику великое будущее. Филипп поступил в Щукинское училище, но не окончил его. В 26 лет молодой человек снялся с отцом в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера — Смоктуновский-старший играл Сальери, младший — Моцарта. Критики говорили о таланте и красоте Филиппа, но чуда не случилось: на фоне мощной харизмы отца он терялся. Больше на съёмочную площадку его не приглашали.
Родитель не хотел «продвигать» сына, считая, что тот должен добиваться всего сам. Это Филиппа задевало: отпрыск мучительно жаждал популярности, но не знал, как её добиться. Тогда и появились сначала алкоголь, а потом и запрещённые вещества. На протяжении более 20 лет Филипп обещал начать новую жизнь, но срывался спустя время.
Ольга, которую не принялиВ начале 1980-х годов Филипп женился на девушке по имени Ольга, не имевшей отношения к творческой среде. В 1982 году у них родилась дочь Анастасия. Иннокентий Смоктуновский тяжело переживал выбор сына и его нежелание продолжать образование, однако принял брак и взял на себя финансовое обеспечение молодой семьи.
Из-за пагубных зависимостей жена забрала дочь и ушла от мужа, а вскоре подала на развод. Филипп переехал к матери на 3-ю Тверскую-Ямскую, а в его квартире на Кунцевской поселились дальние родственники.
Инфаркт, который случился из-за сынаНародный артист СССР тяжело переживал зависимость сына. Как писали «Известия», один из инфарктов случился у него во время очередного загула Филиппа. Сам великий актёр умер 3 августа 1994 года в подмосковном санатории после инфаркта. Ему было 69 лет. Мать Филиппа, Суламифь Михайловна, в интервью после задержания 2007 года рассказала про отношения с отпрыском.
«Сердце Кеши разрывалось. Но он ничего не мог поделать. И я ничего не могу с ним сделать. Конечно, у нас часто с Филиппом случаются конфликты, но я терплю и всегда его прощаю», — делилась вдова в интервью газете «Твой день».
Почему Филиппу Смоктуновскому, несмотря на обвинения, не грозило тюремное заключение?В октябре 2007 года Филипп Смоктуновский был задержан сотрудниками милиции в центре Москвы, в районе Белорусского вокзала. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения; при личном досмотре у него было обнаружено запрещённое вещество. После ареста наследника Иннокентия Михайловича отправили на психиатрическую экспертизу.
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«Тюремное заключение ему, скорее всего, не грозит, так как он очень сильно болен. На почве многолетнего употребления наркотиков у Смоктуновского совершенно расшатана психика. Он будет проходить психиатрическую экспертизу. Стоило огромных усилий его допросить: настолько Филипп Иннокентьевич был неадекватен», — рассказал газете источник в милиции.В последние годы сын знаменитого отца занимался переводами научной фантастики. В 2021 году его госпитализировали в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Алексеева: мужчина жаловался на спутанное сознание, отсутствие аппетита и отказывался мыться. Филипп Смоктуновский умер 19 октября 2022 года в возрасте 65 лет. Причину смерти так и не назвали. Его дочь Анастасия тоже пыталась стать актрисой, но заметных успехов не добилась.