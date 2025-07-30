Звезда «Универа» высказался о торговле органами на Украине
Актер Алексей Гаврилов назвал Украину мировым лидером на рынке черной трансплантологии. Об этом он заявил в разговоре с «Пятым каналом».
По словам звезды сериала «Универ», Украина торгует органами и делает это не стесняясь. Гаврилов уверен, что «остановить эту мясорубку» можно только победой России в СВО.
Актер заключил, что украинское правительство пользуется ситуацией конфликта для решения политических задач и обогащения за счет государств–партнеров республики.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
*Запрещен в РФ
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