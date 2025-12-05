Курск подвергся атаке дронов ВСУ, обломки БПЛА повредили окна в частных домах и авто

05 декабря 2025, 00:29

Фото: iStock/trikolor

Вечером 4 декабря украинские беспилотники атаковали Курск. Об этом сообщили в Telegram-канале «Курская область».





Согласно предварительной информации, обломки сбитых БПЛА повредили оконные стекла в нескольких частных домах и один автомобиль. Сведений о жертвах или пострадавших среди местного населения не поступало.





«Все оперативные службы работают на месте», — говорится в публикации.