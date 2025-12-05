Курск подвергся атаке дронов ВСУ, обломки БПЛА повредили окна в частных домах и авто
Вечером 4 декабря украинские беспилотники атаковали Курск. Об этом сообщили в Telegram-канале «Курская область».
Согласно предварительной информации, обломки сбитых БПЛА повредили оконные стекла в нескольких частных домах и один автомобиль. Сведений о жертвах или пострадавших среди местного населения не поступало.
«Все оперативные службы работают на месте», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 украинских БПЛА над территорией российских регионов. Наибольшее количество дронов, 30 единиц, устранили над Курской областью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.