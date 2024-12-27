10 бегунов из Истры участвовали в соревнованиях по трейлраннингу Mad Fox Ultra

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
10 спортсменов бегового клуба ISTRUN из Истры приняли участие в соревнованиях по трейлраннингу Mad Fox Ultra. Зимняя гонка в Переславле-Залесском собрала более 3,3 тыс. бегунов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ледяные броды по пояс, сугробы, многочасовая борьба с холодом, ночные переходы по зимнему лесу и непередаваемые эмоции на финише – главные составляющие этих соревнований. Участникам предстояло преодолеть несколько дистанций. И хотя среди истринских бегунов не оказалось победителей, все прошли испытания достойно, никто не сошёл с дистанции», – говорится в сообщении.Ближе всех к победе был Михаил Деменьшин, который преодолел дистанцию 165 км за 29 ч. 35 мин. 57 сек.
Как добавили в пресс-службе, все 10 спортсменов будут участвовать в ежегодном забеге желаний 1 января.
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