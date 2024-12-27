Более 100 баскетболистов Школьной лиги собрал мастер-класс Виктора Кейру

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру провёл в Подольске мастер-класс для команд Школьной лиги. В тренировке участвовали более 100 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Кейру – победитель Единой лиги ВТБ, серебряный призёр Евролиги, обладатель Кубка России и участник олимпийских игр. Он научил школьников правильно выполнять броски и передачи, помог улучшить технику индивидуального владения мячом.
После тренировки состоялась игра между амбассадором Школьной лиги и тремя лучшими участниками мастер-класса. Затем провели фото- и автограф-сессию.
Как напомнили в министерстве, серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. Амбассадорами проекта стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.
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«На мастер-классах я обычно учу трём элементам баскетбола: броску, передаче и дриблингу. Но главное в любом деле – это правильно поставленная цель и усердная работа», – сказал баскетболист.
После тренировки состоялась игра между амбассадором Школьной лиги и тремя лучшими участниками мастер-класса. Затем провели фото- и автограф-сессию.
Как напомнили в министерстве, серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. Амбассадорами проекта стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.
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Лора Луганская