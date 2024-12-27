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Более 100 баскетболистов Школьной лиги собрал мастер-класс Виктора Кейру

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру провёл в Подольске мастер-класс для команд Школьной лиги. В тренировке участвовали более 100 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Кейру – победитель Единой лиги ВТБ, серебряный призёр Евролиги, обладатель Кубка России и участник олимпийских игр. Он научил школьников правильно выполнять броски и передачи, помог улучшить технику индивидуального владения мячом.
«На мастер-классах я обычно учу трём элементам баскетбола: броску, передаче и дриблингу. Но главное в любом деле – это правильно поставленная цель и усердная работа», – сказал баскетболист.


После тренировки состоялась игра между амбассадором Школьной лиги и тремя лучшими участниками мастер-класса. Затем провели фото- и автограф-сессию.

Как напомнили в министерстве, серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. Амбассадорами проекта стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

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#московская область
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Детский лыжный старт открыл зимний сезон в Дмитровском городском округе
27 декабря 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

На лыжной трассе в ГАБО в Дмитровском городском округе торжественно открыли зимний сезон. Детский старт собрал юных спортсменов в возрасте от 4 до 12 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Лыжные трассы в нашем округе предлагают отличные условия для занятий спортом как для начинающих, так и для опытных лыжников. Отмечается большой интерес дмитровчан к лыжному спорту, в том числе среди детей», – сказала замглавы Дмитровского округа Ирина Костышина.
После окончания гонок прошло торжественное награждение победителей. Затем для участников и их родителей состоялось дружеское чаепитие.

Соревнования для маленьких спортсменов организовали ФОК «Свобода» и спортивно-оздоровительный клуб «ГАБО» при поддержке администрации Дмитровского городского округа и правительства Московской области.

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#спорт
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10 бегунов из Истры участвовали в соревнованиях по трейлраннингу Mad Fox Ultra
27 декабря 2024, 17:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

10 спортсменов бегового клуба ISTRUN из Истры приняли участие в соревнованиях по трейлраннингу Mad Fox Ultra. Зимняя гонка в Переславле-Залесском собрала более 3,3 тыс. бегунов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ледяные броды по пояс, сугробы, многочасовая борьба с холодом, ночные переходы по зимнему лесу и непередаваемые эмоции на финише – главные составляющие этих соревнований. Участникам предстояло преодолеть несколько дистанций. И хотя среди истринских бегунов не оказалось победителей, все прошли испытания достойно, никто не сошёл с дистанции», – говорится в сообщении.
Ближе всех к победе был Михаил Деменьшин, который преодолел дистанцию 165 км за 29 ч. 35 мин. 57 сек.

Как добавили в пресс-службе, все 10 спортсменов будут участвовать в ежегодном забеге желаний 1 января.

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#бег
#забег
#истра
#соревнования
#подмосковье
#московская область
#спортсмены
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Экс-директор «Трактора» Баландин раскритиковал игру получившего травму Кузнецова
27 декабря 2024, 16:00

Фото: iStock/vchal

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин раскритиковал игру нападающего СКА Евгения Кузнецова, который получил травму головы в матче против ЦСКА. По его мнению, хоккеист потерял скорость, нигде не успевает и действует безграмотно в роли центрального форварда.
«На мой взгляд, позорный момент, когда в матче с «Динамо» его обыграл Максим Джиошвили — он просто унизил Кузнецова. Представляете, кто-то бы так «раздел» Пашу Дацюка?», — посетовал он в беседе с «РБ Спорт».
Баландин добавил, что никогда не видел таких голов, как у Максима Джиошвили, когда тот, один в одного, забил в девятку с неудобной руки, «посадив на себя» форварда и вратаря. По его словам, этот гол — лучший в сезоне.
«Травма — это не случайность, а закономерность. Я уже говорил: все, что потеряно годами, не собрать крохами. И у Жени такой характер: ему сказали, что он звезда, и он так думает. В «Вашингтоне» и «Каролине» неслучайно отказались от него», — заключил бывший директор клуба.
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Назван лучший футболист ЦСКА в 2024 году
Владимир Пономарев: Виллиан Роша является лучшим футболистом ЦСКА в 2024 году
27 декабря 2024, 15:58

Фото: iStock/FotografieLink

Защитник Виллиан Роша является лучшим футболистом ЦСКА в 2024 году, заявил бывший игрок армейского клуба Владимир Пономарев. По его словам, бразилец хорошо анализирует игру, видит поле, технично и грамотно играет.
«Виллиан Роша — лучший футболист ЦСКА в 2024 году. Больше интересных игроков в армейской команде не вижу. Ни Аббоса Файзуллаева, ни Ивана Облякова называть не хочу. Бразилец хорошо читает игру, видит поле, техничный и грамотный игрок. Ни в коем случае с ним расставаться красно-синим нельзя, иначе будут очень большие проблемы в обороне», — пояснил спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, за нынешний сезон Российской Премьер-Лиги 29-летний Роша сыграл в 19 матчах и отличился тремя голевыми передачами. Сам клуб ушел на зимнюю паузу, находясь на шестом месте в таблице турнира с 31 баллов в запасе.

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#спорт
#клуб
#спортсмен
#футболист
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Стало известно, какие задержки зарплаты бывают в ХК «Салават Юлаев»
Шаров: задержки по зарплате в «Салавате Юлаеве» бывают только на несколько дней
27 декабря 2024, 15:51

Фото: iStock/JohnAlexandr

Задержки с выплатой зарплат в хоккейном клубе «Салават Юлаев» бывают только на несколько дней. Об этом заявил нападающий клуба Александр Шаров, подчеркнув, что никакого кризиса в этом вопросе нет.
«В любом случае это неприятный момент, так как любой человек преждевременно рассчитывает свои доходы. Никакого кризиса в этом плане у нас нет, так как задержки бывают только на несколько дней», — поделился спортсмен в интервью Metaratings.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что в «Салавате Юлаеве» второй месяц подряд происходит задержка зарплат игрокам. Через несколько дней гендиректор клуба Ринат Баширов заверил, что всю имеющуюся задолженность перед хоккеистами уже погасили.

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#интервью
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#спортсмен
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Названы самые важные события в российском футболе за 2024 год
Агент Сафонов перечислил самые важные события в российском футболе за 2024 год
27 декабря 2024, 15:48

Фото: iStock/FotografieLink

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, перечислил самые важные события в российском футболе за 2024 год. По его мнению, это признание Тюкваина лучшим игроком сезона, приезд сборной Брунея в Россию и переход Матвея Сафонова в ПСЖ.
«Надо отметить переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Это супертрансфер, он не затерялся там. Яркой вспышкой для российского футбола стала игра Батракова, хорошо себя показывал Агкацев. <…> Сколько бы ноги ни вытирали в начале сезона об Станковича, но концовку «Спартак» провел красиво. Из тренеров также отмечу Галактионова, ниже своего уровня не падал», — поделился агент в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, Константина Тюкавина признали лучшим футболистом сезона-2023/24 по версии Российского футбольного союза. За это время он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три голевые передачи.

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Чемпион ОИ Васильев: уровень Кубка мира упал без российских биатлонистов
27 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/vlado85rs

Уровень Кубка мира упал из-за отсутствия российских биатлонистов, о чем говорят даже сами иностранные спортсмены. Об этом заявил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, подчеркнув, что в этом виноваты сами европейцы.
«Ведущие биатлонисты уже говорят, что без россиян международные соревнования не очень интересные и что уровень биатлона падает из-за отсутствия россиян на Кубке мира. Сейчас в мировом биатлоне доминируют норвежцы, самые больные люди на планете Земля. Но в том, что интерес к биатлону упал, они виноваты сами. Виноваты норвежцы и им подобные», — поделился Васильев в беседе с Metaratings.ru.
Ранее Васильев заявлял, что российский биатлон за 2024 год не стал ближе к возвращению на международную арену. При этом, отмечал он, позитивных изменений все же ожидать стоит.

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Названы сроки восстановления хоккеиста Кузнецова
Экс-врач сборной Резепов: Кузнецов восстановится за две-три недели
27 декабря 2024, 15:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Сроки восстановления нападающего СКА Евгения Кузнецова после травмы в матче с ЦСКА займут не больше двух-трех недель. Об этом заявил бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов. По его словам, диагностированная вместе с закрытой ЧМТ и сотрясением у хоккеиста цервикокраниалгия – это, скорее всего, болевой синдром, связанный с шейно-черепным отделом и возможным смещением.
«Была информация о том, что Кузнецов находился без сознания, а это уже говорит о средней степени тяжести. Тут, конечно, доктора будут принимать решение, но от двух до трех недель, не больше, я думаю. Если состояние позволит, легкие тренировки он, может быть, начнет и раньше, но ближайшие пять-семь дней – это состояние покоя, чтобы не ухудшилась ситуация», — поделился специалист в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, Кузнецов получил удар плечом в челюсть при столкновении с Владиславом Пономаревым во втором периоде. Сообщалось, что у хоккеиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и цервикокраниалгию.

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#тренировки
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Вратаря «Спартака» могут забрать в Китай
Вратаря ХК «Спартак» Рыбара планирует забрать китайский «Куньлунь»
27 декабря 2024, 12:03

Фото: iStock/matimix

Стало известно, куда могут забрать словацкого вратаря ХК «Спартак» Патрика Рыбара. Как выяснили Metaratings.ru, голкипера планирует забрать китайский хоккейный клуб «Куньлунь».
Игрок может получить приглашение в команду из Китая уже в ближайшее время, уточняет портал. После того, как «Спартак» указал Рыбара в списке отказов, любой клуб КХЛ в течение 48 часов может направить ему предложение продолжить играть в своей системе.

Напомним, за этот сезон 31-летний словацкий хоккеист провел 12 матчей в КХЛ, набрав почти 91% отраженных бросков. В «Спартак» он пришел в 2022 году из белорусского «Динамо». Всего в лиге он сыграл 116 матчей, 53 из которых завершились победой.

Также Патрик Рыбар является бронзовым призером хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине, где играл в качестве основного вратаря сборной Словакии с показателем в 96,6% спасений в шести матчах.

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