Лыжница Илюхина из Подмосковья завоевала две медали Кубка России по фристайлу

«Спартак», «Локомотив» и «Динамо» имеют все шансы в борьбе за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил бывший нападающий железнодорожников Заза Джанашия. При этом, по его словам, у «Динамо» есть проблемы со стабильностью игры.