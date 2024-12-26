Лыжница Илюхина из Подмосковья завоевала две медали Кубка России по фристайлу

Анастасия Илюхина (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Золотую и серебряную медали завоевала спортсменка из Московской области Анастасия Илюхина на этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта Анастасия Илюхина поднялась по итогам заезда в дисциплине «могул». Второе место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку лидеров представительница Пермского края», — говорится в сообщении.А серебряную медаль Анастасия Илюхина завоевала в дисциплине «парный могул». Золото взяла спортсменка из Пермского края, а третье место заняла представительница Томской области.
Этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» среди мужчин и женщин проводятся в городе Чайковский Пермского края, они стартовали 22 декабря и продлятся до 27 декабря. В соревнованиях участвуют 75 спортсменов из девяти российских регионов.
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