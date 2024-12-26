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Подмосковные спортсменки заняли первое место на международном турнире по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Спортсменки из Московской области выиграли командный зачёт международных матчевых встреч по боксу в составе сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.


Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В соревнованиях участвовали женские команды из России, Белоруссии и Узбекистана. Представительницы Подмосковья принесли команде четыре победы в двух матчевых встречах. Юлия Чумгалакова из городского округа Домодедово стала лучшей в весовой категории 48 кг, а Людмила Воронцова из Химок выиграла все поединки в категории 57 кг. Общий счёт встреч: Россия – Белоруссия – 7:2, Узбекистан – Белоруссия – 6:2, Россия – Узбекистан – 8:2», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Турнир проходил 23-25 декабря на спортивной базе «Лесная Опушка» в городском округе Серпухов. Он был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Лыжница Илюхина из Подмосковья завоевала две медали Кубка России по фристайлу
26 декабря 2024, 16:56

Анастасия Илюхина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую и серебряную медали завоевала спортсменка из Московской области Анастасия Илюхина на этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта Анастасия Илюхина поднялась по итогам заезда в дисциплине «могул». Второе место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку лидеров представительница Пермского края», — говорится в сообщении.
А серебряную медаль Анастасия Илюхина завоевала в дисциплине «парный могул». Золото взяла спортсменка из Пермского края, а третье место заняла представительница Томской области.

Этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» среди мужчин и женщин проводятся в городе Чайковский Пермского края, они стартовали 22 декабря и продлятся до 27 декабря. В соревнованиях участвуют 75 спортсменов из девяти российских регионов.

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БК «Химки» уверенно вышел в четвертьфинал Кубка России
26 декабря 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб «Химки» пробился в четвертьфинал Кубка России, обыграв в двухматчевой серии БК «Тамбов». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В первом матче химчане в гостях были сильнее баскетболистов из Тамбова с перевесом в 22 очка. Для выхода в следующую стадию подопечным Андрея Мальцева нужно было не проиграть домашний матч с разницей в 22 очка. В итоге хозяева взяли верх со счётом 72:52 и вышли в следующий этап турнира.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Мы настроились и провели хорошую игру, порадовали своих болельщиков. Всех с победой и с наступающим Новым годом», – сказал главный тренер подмосковной команды Мальцев.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Теперь в четвертьфинале подмосковные баскетболисты встретятся с командой Единой Лиги ВТБ – «Пармой». Первая игра пройдёт 8 января в Баскетбольном центре. в Химках.

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#спорт
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#московская область
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Стало известно, сколько «Спартак» предложил Лапоухову
«Спартак» предложил 1 млн в месяц белорусскому вратарю Лапоухову
26 декабря 2024, 12:44

Фото: iStock/matimix

Московский «Спартак» предлагал трансфер вратарю минского «Динамо» Федору Лапоухову. Об этом сообщает Metaratings.ru. Белорусскому футболисту, как отмечается, предлагали зарплату 1 миллион рублей в месяц.
Как уточняет портал, «Спартак» хотел поставить Лапоухова на роль запасного вратаря, однако возможное отсутствие игрового времени не устроило футболиста.
«С представителем игрока связывался Артем Ребров. Также белорусу было озвучено предложение по зарплате – фиксированные 1 млн рублей в месяц плюс бонусы за достижение целей и ежегодное повышение», — говорится в материале.
Напомним, Федору Лапоухову 21 год, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

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Названы претенденты на чемпионство в РПЛ
Джанашия: «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» имеют шансы в борьбе за чемпионство
26 декабря 2024, 12:39

Фото: iStock/FotografieLink

«Спартак», «Локомотив» и «Динамо» имеют все шансы в борьбе за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил бывший нападающий железнодорожников Заза Джанашия. При этом, по его словам, у «Динамо» есть проблемы со стабильностью игры.
«У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» есть шансы в борьбе за первое место. «Динамо» тоже хорошая команда, но иногда она забивает три, а потом пропускает два. Этого я не могу понять. Наверное, они понимают, что так играть нельзя. Нельзя вести, пропускать на последних минутах, а потом отыгрываться», — поделился футболист в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, первое место в турниной таблице сейчас занимает «Краснодар» с 39 очками. Второе — «Зенит», третье — «Спартак», четвертое — «Динамо» и пятое — «Локомотив».

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В РФС сравнили Батракова и Головина
Колосков: Батракова рано ставить в один ряд с Головиным
26 декабря 2024, 12:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова рано ставить в один ряд с полузащитником «Монако» Александром Головиным и называть лучшим российским игроком. Об этом заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. По его словам, железнодорожнику нужно для начала отыграть два сильных сезона.
«Батракова рано ставить в один ряд с Головиным. Вот когда он проведет хотя бы два сильных сезона, тогда можно будет включать его в число лучших российских игроков. А пока Батраков играет на приличном уровне всего лишь полгода. Но парень, конечно, талантливый», — пояснил он в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, за текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги Батраков забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. Стоимость 19-летнего россиянина оценивают в 8 миллионов евро.

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в таблице РПЛ, уйдя на зимнюю паузу с 35 очками.

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Хоккеист Коростелев: тренер Козырев ставит яркий и смелый хоккей
26 декабря 2024, 11:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Новичок «Трактора» нападающий Никита Коростелев рассказал о своем бывшем тренере Андрее Козыреве, под руководством которого он играл в «Северстали». По его мнению, наставник умеет обучать яркому и смелому хоккею.
«Он приверженец собственной философии. Андрей Леонидович неоднократно говорил, что «Северсталь» продолжит демонстрировать фирменный хоккей и не станет отказываться от него. <…> Когда он пришёл в «Северсталь», реально с огромным удовольствием слушали его установки и буквально учились на ходу», — рассказал Коростелев в интервью RT.
В то же время стало известно о еще одном переходе в КХЛ. Как выяснили Metaratings.ru, вратарь Артем Загидуллин в ближайшее время станет игроком «Спартака».

Отмечается, что «Нефтехимик» обменяет своего голкипера в московский клуб, а ранее «Спартак» добавил в лист отказов КХЛ словацкого голкипера Патрика Рибара.

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#клуб
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Крикунов: «Трактор» будет конкурировать с «Локомотивом» в этом сезоне КХЛ
26 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что в этом сезоне КХЛ с «Локомотивом» будут конкурировать «Трактор», «Автомобилист», «Динамо», «Металлург» и «Спартак». По его словам, железнодорожники — надежная команда, которая не может провалиться.
«Трактор» навяжет конкуренцию «Локомотиву» в этом сезоне. <…> Коллектив [железнодорожников] надежен во всех линиях, Исаев играет без срывов, он стабилен. «Локомотив» – очень надежная команда, не может провалиться. С ним могут побороться «Трактор», «Автомобилист», «Динамо». «Металлург» еще не сказал последнего слова. И я бы как тренер очень не хотел попасть на «Спартак», — предположил специалист в беседе с Metaratings.ru.
В то же время новичок «Трактора» Никита Коростелев, перешедший в Челябинск из «Северстали», отметил, что у его бывшего клуба тоже имеются серьезные амбиции на Кубок Гагарина. В интервью RT он пояснил, что команде «надоело постоянно вылетать в стартовом раунде плей-офф».
«Понятно, что в среде болельщиков ходят разные разговоры. Никакого проклятия точно нет, хоккеисты в него не верят», — подчеркнул Коростелев.
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#тренер
#трактор
#интервью
#спартак
#челябинск
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В центральном старте «Лыжня России-2025» в Химках примут участие 15 000 человек
26 декабря 2024, 11:43

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Центральный старт Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» пройдёт 8 февраля 2025 года в Московской области. Основной площадкой мероприятия в регионе станут трассы Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Регистрация откроется 9 января 2025 года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В Московской области для участия в лыжном забеге будет доступно 15 000 слотов. Регистрация участников пройдёт через федеральную государственную информационную систему «Госуслуги». Старт смогут преодолеть все желающие старше 12 лет. Для спортсменов предусмотрена одна дистанция протяжённостью 10 километров.

На протяжении нескольких лет в рамках «Лыжни России» в Московской области проводится костюмированный забег. В 2025 году у всех желающих будет возможность присоединиться к этому яркому и необычному старту. Чтобы одержать победу, необходимо проявить креативность. Участники пройдут отдельную дистанцию длиной чуть больше одного километра в красочных костюмах, отдельно от основной массовой гонки.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Лыжники самостоятельно выбирают формат своих костюмов. Например, в 2024 году на старте можно было увидеть такие образы, как семья индейцев, Красная Шапочка, Чебурашка и Гена, лягушка, единорог, викинг и самбист.

Стоит отметить, что на старт «Лыжни России-2024» зарегистрировалось около 10 000 лыжников. В феврале 2025 года количество слотов увеличилось до 15 000 из-за высокого спроса и интереса к мероприятию.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

«Лыжня России» — одно из самых крупных зимних спортивных событий года. С 1982 года тысячи людей по всей стране, которые любят лыжи и активный отдых, собираются на старте. В общей сложности в гонке принимают участие более полумиллиона человек из более чем 70 регионов России.

В Московской области комиссия по допуску участников будет работать с 3 по 7 февраля 2025 года (пн, ср, пт с 9:00 до 18:00; вт, чт с 11:00 до 20:00) по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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#лыжня россии
#гонки
#соревнования
#подмосковье
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Нападающий Коростелев об обмене в «Северсталь»: ни о чем не жалею
26 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/JohnAlexandr

Российский нападающий «Трактора» Никита Коростелев, вспоминая свой обмен из «Металлурга» в «Северсталь», заявил, что ни о чем не жалеет, так как бывшая команда смогла завоевать Кубок Гагарина, а он смог выдать хороший сезон в Череповце.
«За пацанов переживал, но в момент решающей серии с «Локомотивом» уже находился в отпуске. Поэтому ни одной игры не видел. Но за результатами следил. Был очень рад за ребят, с которыми два с половиной года выступал бок о бок», — поделился хоккеист в интервью RT.
В то же время трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил недавно случившееся пополнение у «Металлурга». В беседе с «РБ Спорт» он предположил, что Магнитогорску нужен был такой нападающий как Борна Рендулич, а СКА — силовой форвард в лице Павла Акользина.
«Что ж, посмотрим, будет ли Рендулич соответствовать требованиям Разина, а Акользин – запросам Ротенберга», — заключил Терещенко.
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