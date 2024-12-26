Подмосковные спортсменки заняли первое место на международном турнире по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки из Московской области выиграли командный зачёт международных матчевых встреч по боксу в составе сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В соревнованиях участвовали женские команды из России, Белоруссии и Узбекистана. Представительницы Подмосковья принесли команде четыре победы в двух матчевых встречах. Юлия Чумгалакова из городского округа Домодедово стала лучшей в весовой категории 48 кг, а Людмила Воронцова из Химок выиграла все поединки в категории 57 кг. Общий счёт встреч: Россия – Белоруссия – 7:2, Узбекистан – Белоруссия – 6:2, Россия – Узбекистан – 8:2», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Турнир проходил 23-25 декабря на спортивной базе «Лесная Опушка» в городском округе Серпухов. Он был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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