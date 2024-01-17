Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионате России по стрельбе из лука лиц с ПОДА

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области
Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в с 10 по 15 января в Орле.
В общей сложности в чемпионате участвовали 90 спортсменов из 22 регионов России. По итогам всех дней Московская область стала обладателем трех золотых и четырех бронзовых медалей.
Кроме этого, подмосковные спортсмены выиграли самое большое количество медалей среди регионов.
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В общей сложности в чемпионате участвовали 90 спортсменов из 22 регионов России. По итогам всех дней Московская область стала обладателем трех золотых и четырех бронзовых медалей.
«Золото завоевали Наиль Гатин в блочном луке среди мужчин, Анастасия Джиоева и Александра Косякова в блочном луке в командных соревнованиях среди женщин, а также Константин Донской и Владимир Левин среди мужчин в классе W1 в командных соревнованиях. Бронзовые медали выиграли Константин Донской и Елена Крутова в классе W1, Алексей Чувашев в классическом луке среди мужчин. В блочном луке в командных соревнованиях среди мужчин третьими стали Наиль Гатин и Алексей Селичев», — отметили в министерстве.
Кроме этого, подмосковные спортсмены выиграли самое большое количество медалей среди регионов.
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Мира Полтева